#ForçaFlamengo Profundamente triste nesta manhã com a tragédia no CT do #Flamengo . Como torcedor e esportista solidarizo-me com as famílias, o Clube e a Nação Rubro-Negra. Deus conforte a todos. Toque de silêncio.

— General Hamilton Mourão (@GeneralMourao) February 8, 2019