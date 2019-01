Esta dinámica ha generado un círculo vicioso. "Hay un aprovechamiento de ciertos patronos ecuatorianos", dice Eduardo Luján, abogado de la ACVE. "Le dicen a los venezolanos: te contrato por el sueldo mínimo, pero no te afilio [a la seguridad social], no te reconozco todas las prestaciones legales, no te doy las vacaciones anuales".