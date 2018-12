El sacerdote Fray Silvio Romero, quien brinda servicios en la Catedral, dijo que la radicalización del discurso oficial en contra de los dirigentes católicos, puede tener como resultado éste tipo de acciones. "Sabemos del discurso contra nosotros de parte de las autoridades nicaragüenses y no es remoto que alguien decida atacarnos a partir de eso", dijo Romero a The Associated Press.