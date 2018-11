La pareja no tiene hijos en común, pero Fresia sí, cuatro; sin embargo ninguno puede cuidarla, por lo que Mario ha adquirido esta responsabilidad con orgullo. "Yo no me quiero deshacer de mi señora porque la quiero mucho (…) ¿Cómo podría yo no quererla? Esto me nace a mí, desde adentro, no es una obligación", manifestó.