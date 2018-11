Piñera consideró que el programa preparado por el economista Paulo Guedes, que asumirá un superministerio de Economía, "es lo que Brasil necesita" e instó a evaluar a Bolsonaro a partir del 1 de enero de 2019, cuando asuma la Presidencia y no por sus polémicos antecedentes en más de dos décadas como diputado. "No quiero juzgar a Bolsonaro por lo que dijo o no dijo hace años. Como le dije antes: si quiere conocer a un hombre, dele poder", manifestó.