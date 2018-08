Para nosotros los grupos de choque han venido actuando en el país desde el primer año de gobierno de Ortega. La situación de Nicaragua se ha venido construyendo paso a paso. Ortega vino desmantelando cada uno de los pilares de la democracia representativa del país. Anuló al estado de derecho, anuló la posibilidad de los nicaragüenses de elegir libremente, violentando no solamente el derecho de los electores y de los elegidos; destituyó de sus cargos legítimamente electos a diputados, a alcaldes, a concejales… Cercenó una serie de derechos civiles, políticos, de los nicaragüenses, incluido el derecho a la vida. Frente a ese desmantelamiento, donde fue además cooptando todos los poderes del Estado, utilizó también como medida profiláctica para desmantelar la acción de los ciudadanos en la calle estos grupos paramilitares que nosotros llamamos turbas, las turbas orteguistas. Cuando nosotros hacíamos protestas, estos grupos salían a las calles desde el año 2008 a amedrentar, a perseguir. Este es un modelo que se volvió más visible en estos últimos tres meses por la permanencia y la continuidad de los grupos parapoliciales y la articulación con la policía, el trabajo coordinado con la policía, como ellos atacaban los territorios de manera coordinada y cómo además la policía resguardaba a los grupos parapoliciales en vez de resguardar a la ciudadanía creando esta condición de indefensión en la que nos sentimos los nicaragüenses. Para nosotros es llamativa la crudeza, la violencia, la falta de pudor con la que se ha atacado a la ciudadanía, utilizando francotiradores, disparando al pecho, al cuello, a la cabeza… tiros muy certeros. Nosotros siempre hemos estado indagando si realmente estamos hablando de fuerzas que son de origen nicaragüense o no. Esta es una incógnita que los nicaragüenses aún no logramos resolver. Hay muchos rumores sobre la participación de grupos venezolanos o de grupos cubanos en el país, pero no hay una confirmación fidedigna de estos grupos. Lo que sí podemos decir con claridad es que han actuado de manera decidida en desmontar la participación ciudadana de los nicaragüenses y sobre todo utilizando cualquier tipo acción violenta. Utilizando armas de guerra como Dragonov, RPG 7, lanzagranadas, metralletas… o sea, armas pesadas contra una población indefensa. Para nosotros es claro que en Nicaragua no hay dos grupos armados, lo que hay es una ciudadanía que salió a las calles a defender sus derechos y que fue masacrada por estos grupos parapoliciales en complacencia de la Policía Nacional.