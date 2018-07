Alan Nogueira, un ex policía militar conocido como "Cachorro Loco", y el ex bombero Luiz Cláudio Barbosa fueron arrestados por el homicidio de un policía y un ex policía en febrero de 2017, gracias a informaciones ofrecidas por un testigo protegido que también aseguró que habían participado en el asesinato de Marielle Franco el pasado 14 de marzo.