Un juez ordenó la liberación de Lula da Silva, pero Sergio Moro se opuso y crece la incertidumbre en Brasil

Rogério Favreto aceptó el pedido de hábeas corpus para suspender la condena de 12 años sobre el ex mandatario de Brasil. Mientras que el titular de la investigación Lava Jato consideró que Favreto no tiene la potestad para sacarlo de prisión. No obstante, el magistrado reiteró su decisión y ordenó la liberación del líder del PT en un plazo máximo de una hora (hasta las 17.15, hora local)