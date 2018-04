Tenían sin duda más poder que sus carceleros, que desaparecieron apenas éstos entraron a la sala de visitas. Me miraron con desprecio y me dijeron que ya no hablaban con periodistas. Se fueron antes de que pudiera replicarles algo. Tomé aire y recién ahí me di cuenta que me temblaban las manos. Esperé una buena media hora interminable en ese lugar hasta que me hicieron entrar a un pasillo de celdas para ver a otro grupo de mareros, éstos "arrepentidos" que habían abandonado las bandas. Comparados con los otros, me parecieron dulces niños de un internado. No tienen la actitud desafiante de los "los firmes". "Somos zombies, somos muertos vivos", lanza uno de los arrepentidos mirando a la nada.