La reunión del PT, que se lleva a cabo en el Instituto Lula desde la mañana de este jueves, tiene entre otras figuras a la también ex presidente Dilma Rousseff, el ex ministro Celso Amorim, el ex diputado José Genoino, el abogado Roberto Teixeira, el gobernador de Piauí Wellington Días y el precandidato a gobernador de San Pablo, Luiz Marinho. Pero se espera que sea la voz de Lula, quizás en sus últimas horas de libertad, la que defina el futuro cercano de su movimiento.