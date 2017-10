Aunque Brasil no había sufrido ataques islamistas, por lo cual los brasileños no concebían el yihadismo global como una amenaza a su seguridad nacional. No obstante, Brasil es conocido en la comunidad anti-terrorista internacional como refugio y base terrorista en América del Sur, especialmente en materia de actividades financieras ilícitas y apoyo de inteligencia a operaciones terroristas islamistas casi en la misma categoría de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Guyana.