"No solicité, no recibí, no pagué ningún triplex", insistió Lula en su declaración. Todo indica que Moro no le creyó. "Por el historial de fallos del juez, y por lo que se sabe hasta ahora, si bien yo no tuve acceso al expediente, creo que será condenado en primer grado. El tema central es que después apelará al Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (TRF4), con sede en Porto Alegre", contó a Infobae el abogado y politólogo Cláudio Lopes Preza Júnior, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica de Rio Grande do Sul.