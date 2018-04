Según Álvarez, la OEA necesita un caos absoluto para llamar las cosas por su nombre. "Yo lo he dicho muchas veces: de Nicaragua no se habla. Solo se habla de Venezuela, Bolivia, Ecuador… Cuando realmente Nicaragua es la Corea del Norte de América Latina. Porque es como cuando la gente va a Corea del Norte. La meten en un carro, le enseñan lo mejor que hay, no hay violencia, no hay inseguridad, supuesto desarrollo económico. Lo mismo está pasando en Nicaragua. Nadie habla del gigante dormido que es Nicaragua, y es por lo mismo, porque no reina el caos", sentenció.