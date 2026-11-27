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Tras la victoria en las elecciones a la presidencia de Brasil de Lula da Silva, el país ha experimentado un mes de incertidumbre por parte de los inversores que daban por descontado un cambio de Gobierno, si bien el mandatario progresista despejar las dudas de los inversores controlando el gasto público y aplicando políticas monetarias.

Según se desprende de un informe realizado por 'Economía XXI' y recogido por Europa Press, Brasil ha sufrido una fuerte depreciación de más del 18% en el valor del real respecto del dólar, lo que ha generado desconfianza entre los inversores nacionales e internacionales que apostaron por el triunfo de Bolsonaro.

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El pasado 18 de noviembre, el Senado aprobó un paquete de medidas fiscales que tienen como objetivo mejorar el resultado fiscal en hasta 60.000 millones de reales (9.756 millones de euros) en 2027. No obstante, aún debe pasar por la Cámara de Diputados.

Con vistas a recuperar la confianza de la inversión extranjera, el Ejecutivo de Lula plantea un mayor control del crecimiento del gasto, como una limitación al 2% anual del crecimiento real del gasto cuando sea necesario cumplir objetivos fiscales. Según 'Bank of America', esto podría volver a atraer los capitales que han abandonado el mercado brasileño.

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Además, la norma prevé recortes en los beneficios fiscales, límites de uso de determinados créditos tributarios o nuevas medidas para contener el gasto público.

De su lado, JPMorgan Chase ha recordado que Brasil posee aproximadamente el 20% de las reservas mundiales de tierras raras, lo que supone un factor de importancia geoeconómica para empresas de sectores como la tecnología, la electrónica, los vehículos eléctricos y la transición energética.

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Esta ventaja estratégica podría permitir a la nación sudamericana atraer inversión industrial y tecnológica procedente de potencias como Estados Unidos o China, que han intentado adentrarse en el territorio como aliado para poder entrar en el reparto de sus materias primas.

Aún así, los tipos de interés siguen siendo un obstáculo para los inversores después de que el Banco Central de Brasil (BCB) mantuviese el 4 de noviembre los tipos de interés en el 13,75% tras finalizar su ciclo de flexibilización monetaria.

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Un precio del dinero tan elevado puede traducirse en un encarecimiento de la financiación de las empresas, frenar nuevos proyectos de inversión, hacer más atractiva la renta fija frente a la inversión productiva o aumentar el coste de financiación del Estado.

RECUPERAR EL MERCADO DE CAPITALES

Después de que Lula venciese a Bolsonaro, varias empresas se marcharon del principal índice de mercado bursátil (B3). Alrededor de 33 empresas lo han hecho desde 2024, esto es un descenso del 9% que contrasta con el resto de países de Iberoamérica.

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Estas salidas se deben, principalmente, a los tipos de interés, las operaciones de adquisición y a las bajas valoraciones bursátiles. Respecto a este último factor, 'Bloomberg' ha recogido que las acciones brasileñas cotizaban en septiembre un 26% por debajo de la media latinoamericana.

Este medio ha asegurado que los fondos variables de renta variable se anotaron salidas netas de más de 8.000 millones de dólares (7.295 millones de euros) entre enero y agosto de 2026, lo que ha indicado que los propios inversores nacionales también han estado deshaciendo posiciones en Bolsa.

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