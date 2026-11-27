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El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI), y el Fondo Europeo de Inversiones (FEI), la entidad del Grupo Banco Europeo de Inversiones especializada en la financiación de pymes y midcaps, han anunciado la ampliación de la dotación del programa Deep Start de Innvierte hasta los 470,7 millones de euros para deep-tech.

El programa busca cerrar la brecha entre la investigación académica española y su llegada al mercado, impulsar la creación de spin-offs universitarias y favorecer la aparición de nuevos equipos gestores especializados en deep-tech, como indican desde el Ministerio.

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Entre las áreas prioritarias, destacan la inteligencia artificial, el sector aeroespacial, las ciencias de la vida y la salud, la robótica, la economía azul y la agroalimentación.

Así, en la reunión del Consejo de Administración de Innvierte, la sociedad de capital riesgo del CDTI, celebrada este viernes, se ha aprobado que la aportación del MICIU al programa Deep Start pase de 300 a 400 millones de euros. Por su parte, el FEI aprobó el pasado 26 de octubre una aportación adicional a Deep Start de 17,7 millones, con la que su compromiso pasa de 53 a 70,7 millones.

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La dotación conjunta CDTI-FEI para Deep Start se incrementa así en un 33%. Ambas entidades mantienen el peso relativo previsto en el acuerdo inicial firmado el 16 de mayo de 2025, con Innvierte aportando en torno al 85% de los recursos y el FEI el 15% restante.

Innvierte Deep Start invierte junto al FEI, como socio comanditario (limited partner), en fondos de capital riesgo que apoyan a empresas surgidas de la investigación española en sus fases más tempranas: presemilla, semilla y arranque. Los fondos deben centrarse en la transferencia de tecnología y tecnologías profundas, invertir en propiedad intelectual de origen español y contar con un compromiso privado de al menos el 15% de su tamaño.

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La ampliación de los compromisos para Deep Start refuerza uno de los instrumentos financieros de la Estrategia Deep Tech España, aprobada por el Gobierno en mayo de 2026 para movilizar más de 8.000 millones de euros hasta 2030.