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La Asamblea General de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), prevista para el próximo 16 de diciembre, votará los nuevos presupuestos de 2027, de 433 millones de euros, cuyo texto ha sido aprobado este jueves por la Junta Directiva y que se convertirán en "los más altos de la historia" de esta entidad.

Estas cuentas, "resultado de la estabilidad institucional, gestión y éxitos deportivos", supondrán además un incremento en las ayudas a federaciones territoriales y a clubes hasta llegar a los 150 millones.

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Asimismo, según un comunicado, se ha alcanzado un ingreso de patrocinadores por un valor de unos 119 millones de euros. También se incrementarán las partidas para mejorar las estructuras internas de la Federación, entre otras para avanzar en las reformas de instalaciones de la sede federativa.

Además, para el año 2026 y derivada del éxito mundialista y "la buena gestión federativa", se incorporará una partida para las federaciones territoriales que supondrá 6,5 millones de euros. Todo ello, dentro de unos presupuestos para 2027 que serán de 433 millones, para ser "los más altos de la historia" de la RFEF.

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Este borrador, aprobado por la Junta Directiva de la entidad este jueves, se presentará y someterá a votación en la próxima Asamblea General, convocada para el próximo miércoles 16 de diciembre, en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.