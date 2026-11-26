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¿Qué futuro tienen los oficios tradicionales en un mundo cada vez más digitalizado? ¿Puede la inteligencia artificial sustituir la huella personal de un trabajo hecho a mano? ¿Es posible convertir la pasión por un oficio artesanal en un proyecto empresarial de éxito?

Éstas son algunas de las cuestiones que centran el debate impulsado por la Escuela de Organización Industrial (EOI) en torno al presente y futuro de la artesanía española, coincidiendo con la próxima celebración de los Premios Nacionales de Artesanía, que tendrán lugar los días 9 y 10 de diciembre en Zamora.

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A través de Fundesarte, su área especializada en artesanía, EOI trabaja para fortalecer la competitividad del sector, promover el talento artesano y favorecer su desarrollo como actividad económica, cultural y empresarial.

El valor de los oficios tradicionales en un mundo digital

En su último episodio del videopodcast La Mirada de EOI, Vanessa Jaklitsch, directora de Comunicación, Marca y Relaciones Institucionales de EOI, conversa con Diego Apesteguía, Premio Nacional de Artesanía al Emprendimiento 2016 y fundador de Rotulación a Mano, taller especializado en rotulación artesanal y gráfica tradicional.

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En un contexto marcado por la automatización y la irrupción de la inteligencia artificial, Apesteguía reivindica el conocimiento de los oficios tradicionales como un elemento de diferenciación.

Ahora el valor más diferencial de la artesanía, en este mundo más moderno, han vuelto a ser las técnicas tradicionales y la producción del mundo físico, afirma el artesano durante la entrevista.

La conversación explora también la conexión entre creatividad, emprendimiento y artesanía, así como las oportunidades profesionales que ofrecen estos oficios a las nuevas generaciones. Entre las habilidades que Apesteguía considera fundamentales para los artesanos del futuro destaca tener un conocimiento profundo de diseño, historia, trabajo en vidrio y carpintería.

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Su trayectoria personal ilustra cómo la recuperación de técnicas tradicionales puede convertirse en la base de un proyecto empresarial contemporáneo, capaz de responder a las demandas de un mercado en constante transformación.

Zamora, punto de encuentro de la artesanía española

Los próximos 9 y 10 de diciembre, Zamora acogerá la XIX edición de los Premios Nacionales de Artesanía, convocados por el Ministerio de Industria y Turismo y promovidos y organizados por la Fundación EOI a través de Fundesarte.

Estos galardones reconocen la excelencia, el talento, la innovación y la capacidad emprendedora de los profesionales y entidades que contribuyen al desarrollo del sector artesano en España.

El programa comenzará el miércoles 9 de diciembre en el Museo Etnográfico de Castilla y León, con dos mesas de debate centradas en el valor de la artesanía y la importancia de la colaboración dentro del sector. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, clausurará la jornada, que concluirá con una visita a la exposición Esencial, alma y oficio, a cargo de Félix Sánz Sastre, director gerente de FOACAL.

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La ceremonia de entrega de los galardones se celebrará el jueves 10 de diciembre, a las 11:00 horas, en el Teatro Principal de Zamora, con la participación del ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el secretario de Estado de Industria y presidente de EOI, Jordi García Brustenga; y el primer teniente de alcalde y concejal de Promoción Económica del Ayuntamiento de Zamora, David Gago Ruíz.

Durante la ceremonia se entregarán los galardones correspondientes a las cinco categorías de esta edición:

- Premio Nacional de Artesanía.

- Premio Producto.

- Premio al Emprendimiento.

- Premio Promociona para Entidades Públicas.

- Premio Promociona para Entidades Privadas.

La entrega de premios podrá seguirse en directo a través del canal de YouTube de Fundesarte. La asistencia presencial a las actividades requiere inscripción previa.

Más información

- Último episodio de La Mirada de EOI con Diego Apesteguía

- Premios Nacionales de Artesanía