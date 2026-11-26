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El Gobierno de Ecuador ha criticado este jueves a Luis Almagro, exsecretario de la Organización de Estados Americanos (OEA), por unas declaraciones "inadmisibles" en las que advertía del deterioro del ejercicio de los derechos políticos en el país latinoamericano en vísperas de las elecciones locales de este 29 de noviembre.

"Resulta inadmisible que formule declaraciones susceptibles de constituir una injerencia indebida en el proceso electoral de un Estado miembro", ha señalado la Misión de Ecuador ante la OEA, en un comunicado en redes sociales en el que reclama a Almagro "una especial y estricta responsabilidad, prudencia y rigor en sus pronunciamientos públicos".

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El Ejecutivo de Daniel Noboa ha considerado que el comentario de Almagro "a escasos días" de los comicios evidencia "una clara intencionalidad política, incompatible con el espíritu de respeto a la soberanía y a la institucionalidad democrática que inspira la Carta Democrática Interamericana".

Asimismo, ha destacado que en las elecciones de este domingo se desplegará la 31º misión de observadores electorales de la OEA --si bien Quito ha solicitado también la participación de observadores de la Unión Europea y Naciones Unidas-- lo cual muestra "su firme compromiso con la transparencia y la integridad del proceso electoral".

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Es por ello que ha afeado las palabras de Almagro en tanto que dirigente de la OEA desde 2015 a 2025. "Resulta especialmente contradictorio y reprochable que quien anteriormente lideró estos mecanismos regionales se exprese de esa manera", ha señalado antes de denunciar "dobles estándares" por parte del diplomático uruguayo.

El comunicado del Gobierno de Ecuador se produce un día después de que Almagro haya recordado en sus redes sociales un llamamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dirigido el pasado agosto a las autoridades ecuatorianas para garatizar la participación política "plural" en las elecciones de este 29 de noviembre.

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"Desde entonces la situación de ejercicio de los derechos políticos se agravó, con un recrudecimiento de la judicialización de opositores políticos, de inhabilitación de candidatos, de forzar renuncias de candidatos, de fabricación de expedientes para impedir la participación política (...) factores que seriamente afectan el pluralismo de la contienda electoral", ha advertido Almagro.

En el mismo mensaje, ha denunciado que "se ha instalado un esquema de miedo y autocensura (...) totalmente contrario a la letra y al espíritu de la Carta Democrática Interamericana, en cuanto a (...) funcionamiento de la democracia"

Cabe recordar que la líder de la oposición Luisa González lleva más de un mes en prisión preventiva por un supuesto caso de blanqueo de capitales. La excandidata presidencial, que ha sido inhabilitada para participar en los comicios de este domingo, insiste en que es víctima de "persecución política" y denuncia un estado de "aislamiento e incomunicación absoluta".

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