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El jefe de la Oficina de la Presidencia de Ucrania, Kirilo Budanov, ha valorado este miércoles como "realista" la posibilidad de que se celebre una nueva reunión auspiciada por Estados Unidos con Rusia, pero con la tan participación de una delegación europea, a pesar de las reticencias mostradas por Moscú.

"El tiempo lo dirá; creo que, en cierto modo, es realista", ha señalado Budanov en un foro en Kiev con representantes de las instituciones y de la sociedad civil ucranianas cuando se la ha preguntado sobre los plazos a esperar antes de este encuentro que, previsiblemente volverá a tener como sede Emiratos Árabes Unidos.

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Budanov confía en que pronto el presidente ruso, Vladimir Putin, anuncie si está de acuerdo en que los socios europeos de Ucrania participen en este ronda de diálogos. Mientras tanto, el Kremlin ha vuelto a rebajas las expectativas este mismo miércoles, asegurando que los primeros contactos "no han tenido efecto".

Por otro lado, ha previsto que antes de finalizar el año se haga efectivo el masivo intercambio de prisioneros --el mayor hasta el momento-- que se acordó en la última ronda de conversaciones en Abu Dabi a principios de mes, en lo que ha significado uno de los pocos consensos entre las delegaciones de Kiev y Moscú.

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"Estamos trabajando en ello (...) Creo que llegaremos al punto en que podremos repatriar a más personas para finales de este año, tanto civiles como prisioneros de guerra", ha explicado Budanov, que ha detallado que gran parte de estas personas se encuentran ahora en Zaporiyia y Jersón, según informa RBC Ucrania

Budanov ha detallado que el intercambio, debido al gran número de personas que podrían formar parte de él --"mil, cientos"--, se desarrollará en diferentes fases "porque es improbable que se haga en un solo día".

"Finales de noviembre, principios de diciembre, son fechas más o menos realistas en las que deberían regresar los primeros prisioneros de guerra", ha adelantado quien es uno de los hombres de confianza del presidente Volodimir Zelenski.