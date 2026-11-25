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Moscú, 25 nov (EFE).- El viceprimer ministro ruso, Alexandr Nóvak, reconoció este miércoles que Rusia atraviesa un nuevo déficit de combustible, debido a que una serie de refinerías rusas se encuentran en proceso de reparación tras los ataques ucranianos.

"Ahora la situación es bastante tensa debido a que una serie de refinerías está en reparaciones", aseveró, citado por la agencia Interfax.

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Indicó que a día de hoy "se hace lo máximo posible para abastecer el mercado, incluyendo los suministros desde el extranjero".

"En estos momentos la situación es normal, aunque sin dudas hay un déficit que se cubre gracias a los suministros externos", reiteró.

Señaló que las importaciones de combustible se mantendrán como mínimo hasta fin de año, lo cual dependerá de las capacidades de procesamiento de crudo y los suministros al mercado interno.

"Tomaremos de urgencia todas las medidas necesarias", añadió.

Además, adelantó que el Ministerio de Energía ya preparó una propuesta al Gobierno ruso para prorrogar la prohibición de exportación de gasolina, una decisión que se tomará en diciembre próximo "en dependencia de los pronósticos y del equilibrio" del mercado de combustible en Rusia.

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Con esta medida, Rusia podría mantener la prohibición de exportación de gasolina más allá del 31 de enero de 2027.

Los ataques ucranianos contra las refinerías rusas han provocado el déficit de combustible en Rusia, provocando el desabastecimiento en las redes de gasolineras, grandes colas y un aumento de los precios.

Este mismo miércoles Ucrania atacó dos refinerías en la región rusa de Samara, unos mil kilómetros al este de Moscú. EFE