Temas del día de EFE Internacional del miércoles 11 de noviembre de 2026 (12:00 GMT)

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DESTACADOS

UCRANIA GUERRA

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Moscú/Kiev.- Las negociaciones tripartitas entre Rusia y Ucrania, con mediación de EE.UU., concluyeron este miércoles en Abu Dabi tras dos horas de conversaciones, que se centraron en una nueva arquitectura de seguridad para Europa y en un nuevo canje de prisioneros, según la delegación rusa.

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- Los emisarios de la Casa Blanca para Ucrania, Steve Witkoff y Jared Kushner, viajarán mañana, jueves, a Moscú después de las negociaciones tripartitas sostenidas en Abu Dabi con representantes de Rusia y Ucrania. (Texto)

- Se envió una entrevista a Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa ruso, que considera que Europa debe sentarse a negociar con Moscú. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, dijo en Dinamarca que espera que este invierno se puedan hacer las primeras pruebas de los sistemas antibalísticos Freya, proyecto ucraniano apoyado por una decena de países europeos. (Texto)

PAPA ARGENTINA

Luján (Argentina).- El papa León XIV pidió que la cárcel sea "una oportunidad para empezar de nuevo" en su visita al penal de Villa Devoto, en Buenos Aires, en el último día de su visita a Argentina, antes de concluirla con una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país, y partir rumbo a Perú.

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- El papa León XIV es recibido en Perú con una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno de Lima. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Audio)

ESPAÑA VIVIENDA

Madrid.- La huelga general de 24 horas convocada este miércoles en España comenzó con cortes de varias carreteras de acceso a las grandes ciudades y cargas policiales contra grupos de trabajadores concentrados a las puertas de centros de trabajo, según organizaciones sindicalistas.

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EEUU CHINA

Washington/Pekín - El caso del supuesto espionaje chino a Nvidia continúa enfrentando a Pekín y Washington dentro de la lucha de las dos potencias por la supremacía en la inteligencia artificial (IA).

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- Afloran detalles sobre la carrera de la empresaria china Alice Huang, señalada como presunta espía vinculada al consejero delegado de Nvidia, Jensen Huang, y a quien Taiwán ha anulado el permiso de entrada. (Texto) (Audio)

- La empresa singapurense Megaspeed denunció la difusión de "información engañosa e insinuaciones incorrectas" sobre su papel en el caso y no descarta emprender acciones legales. (Texto)

COP31 CLIMA

Antalya (Turquía).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, destacó en la inauguración de la sesión de líderes de la cumbre del clima COP31 el aspecto social de la crisis climática, la importancia de los organismos multilaterales y la lucha de los pueblos indígenas.

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- El secretario general de la ONU, António Guterres, instó a los líderes mundiales reunidos en la COP31 de Antalya (Turquía) a acelerar la lucha contra el cambio climático y poner fin a la "adicción a los combustibles fósiles". (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA PAZ

Bogotá - Los expresidentes colombianos José Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro analizan la situación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de su país y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el décimo aniversario de su aprobación.

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- A diez años de la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, el 36 % de los municipios del país tienen alertas por la actuación de los grupos armados ilegales, advirtió este miércoles la Defensoría del Pueblo. (Texto) (Foto)

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ADEMÁS

NICARAGUA ORTEGA | San José.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, que el martes reapareció en público tras más de dos meses de ausencia, cumple este miércoles 81 años de edad como el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en su país, con 31 años, y delegando más funciones a su esposa, Rosario Murillo, y a sus hijos. (Texto) (Foto)

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EEUU INMIGRACIÓN | Austin - Tras la derrota en las elecciones de medio mandato, en las que los republicanos perdieron el control del Gobierno en Texas, la fiscalía general del estado abandonó las demandas contra dos ONG que daban ayuda a migrantes. (Texto)

- Los gemelos venezolanos Carlos Alberto y Luis Alejandro Orta-Santoro, de 19 años y futbolistas universitarios becados, permanecen bajo custodia migratoria tras ser detenidos durante una parada de tránsito en el estado estadounidense de Alabama, en uno de los casos más recientes que vuelve a poner el foco en la política migratoria del presidente Donald Trump. (Texto) (Foto)

PARAGUAY CRISIS | Asunción - El plazo concedido por una ley de emergencia aprobada por el Congreso de Paraguay para la devolución de un anticipo de los recursos en el intervenido Ueno bank a los clientes amparados por la garantía del Estado vence este miércoles sin que hasta ahora se conozca el destino de los montos superiores al máximo cobijado. (Texto) (foto) (Video)

- La Fiscalía de Paraguay informa en una conferencia de prensa sobre los avances en las investigaciones del caso Ueno bank, en el que están imputados el expresidente del país Santiago Peña, y el exjefe del Banco Central Carlos Carvallo. (Texto) (foto) (Video)

ARGENTINA R.UNIDO | Hamburgo (Alemania) - El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, concluye dos días de vistas en las que ha escuchado los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para frenar el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en aguas al norte de las Islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

LATIN GRAMMY | Las Vegas (EE.UU.) - La Academia Latina de Grabación reconoce al cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee como Persona del Año, una distinción que honra casi tres décadas de carrera artística, su papel pionero en la globalización del reguetón y su labor humanitaria. (Texto) (Foto) (Vídeo)

NUESTROS TEMAS

CHILE MÚSICA | Santiago de Chile - Los cantan estudiantes en las protestas de Francia, manifestantes contra el ICE en Estados Unidos y opositores a los recortes en Latinoamérica: los temas emblema de la Nueva Canción Chilena vuelven a cobrar fuerza en el mundo, mientras en Chile se trabaja en su resguardo y en la digitalización de los principales discos de este movimiento musical, silenciado en la dictadura militar. (Texto) (Foto) (Video)

AGENDA INFORMATIVA

12:00 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- Los expresidentes colombianos José Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro analizan la situación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de su país y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el décimo aniversario de su aprobación en un foro organizado por la Defensoría del Pueblo. (Texto) (Foto) (Vídeo)

12:30 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL SERVICIOS.- El Gobierno de Brasil divulga el crecimiento en septiembre del sector servicios, que representa casi el 70 % de la economía del gigante latinoamericano.

13:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA PAZ.- Mesa redonda organizada por Women’s Equality Center (WEC) para analizar los 100 primeros días de la presidencia de Abelardo de la Espriella y sus implicaciones para los derechos de las mujeres y las personas LGBTI. Participarán Viviana Bohórquez, de Jacarandas; Catalina Martínez Coral, del Centro de Derechos Reproductivos; y Catalina Calderón, de WEC. Hotel Rosales Plaza de Bogotá. (Texto)

13:30 GMT.- Bogotá.- COLOMBIA DEUDA.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, interviene en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (ANIF). Club El Nogal. (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:00 GMT.- Río de Janeiro.- BRASIL AUTOMÓVILES.- La Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea) de Brasil divulga los datos sobre producción, ventas y exportación de automóviles en octubre. (Texto)

14:00 GMT.- San José.- NICARAGUA ORTEGA.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (1945), cumple este miércoles 81 años de edad como el hombre que ha ostentado más tiempo el poder en su país, con 31 años, y delegando más funciones a su esposa, Rosario Murillo, y a sus hijos. (Texto) (Foto)

16:00 GMT.- Ciudad de México.- MÉXICO INDUSTRIA.- El Instituto de Estadística de México divulga los datos de la actividad industrial de septiembre. (Texto)

22:00 GMT.- Santo Domingo.- LATINOAMÉRICA ELECCIONES.- Comienza la XIX Reunión Interamericana de Autoridades Electorales, principal foro de diálogo y cooperación entre los organismos electorales de las Américas, que se celebrará hasta el viernes con sesiones a puerta cerrada en Santo Domingo. (Texto) (Foto)

22:30 GMT.- Callao.- PAPA PERÚ.- El papa León XIV llega a Perú para iniciar una visita de una semana de duración al país donde pasó más de veinte años de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad, donde culminará su primera gira por Latinoamérica luego de haber pasado previamente por Uruguay y Argentina. Grupo Aéreo Número 8. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Washington.- EEUU INMIGRACIÓN.- El senador estadounidense Ruben Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuellar, Vicente Gonzalez y Joaquin Castro ofrecen una conferencia de prensa en el Capitolio para exigir soluciones migratorias, una demanda que consideran quedó de manifiesto con los resultados de las elecciones de medio mandato. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Líderes y empresarios cierran en Ciudad de México el World Business Forum, en su edición número 25 con la presencia del guionista, productor y director de cine Francis Ford Coppola. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lima.- PAPA PERÚ.- El papa León XIV pronuncia un discurso frente a las principales autoridades de Perú en el primer día de su visita oficial al país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad. Gran Teatro Nacional. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Luján.- PAPA ARGENTINA.- El papa León XIV concluye su visita a Argentina con una gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país suramericano, para luego proseguir viaje a Perú. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Santiago.- LATINOAMÉRICA DESARROLLO.- La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) publica la tercera edición de su informe Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, en el que ofrece recomendaciones para que los países de la región profundicen sus políticas y superen la trampa de baja capacidad para crecer. (Texto)

13:30 GMT.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- El Consejo Asesor del Gobierno alemán en materia económica, los llamados 'cinco sabios', presentan su informe anual sobre la evolución de la economía alemana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

13:30 GMT.- Varsovia.- POLONIA INDEPENDENCIA.- Polonia celebra su tradicional marcha del Día de la Independencia, en esta ocasión marcada por la preocupación ciudadana en torno a la seguridad después del ataque indiscriminado del pasado sábado en Cracovia. (Texto) (Foto)

14:00 GMT.- Budapest.- HUNGRÍA ALBANIA.- El ministro de Exteriores de Albania, Ferit Hoxha, realiza una visita oficial a Hungría y se entrevista en Budapest con su homóloga, Anita Orbán.

15:15 GMT.- París.- ISRAEL PALESTINA.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en el Foro de la Paz de París, donde intervendrá en una sesión centrada en la construcción de una arquitectura de paz en Oriente Próximo con un enfoque ciudadano. (Texto) (Vídeo)

17:10 GMT.- Oslo.- OTAN NORUEGA.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en Oslo en el Atlantic Future Forum, que se celebrará a bordo del portaaviones HMS Prince of Wales. Recorrerá el buque acompañado por el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Lisboa.- PORTUGAL TEMPORAL.- Las autoridades portuguesas han activado para este miércoles avisos meteorológicos en buena parte del país. El nivel rojo por viento afecta a Lisboa y otros distritos del centro y sur, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora.

Moscú.- CUMBRE OTSC.- La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), considerada la alianza militar postsoviética, celebra una cumbre en la que aborda el futuro de la pertenencia de Armenia al grupo. (Texto)

Hamburgo.- ARGENTINA R.UNIDO.- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, concluye dos días de vistas en las que ha escuchado los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para frenar el inicio de la explotación del yacimiento petrolero Sea Lion en aguas al norte de las Islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias de Londres. (Texto) (Foto) (Vídeo)

París.- FORO PARÍS.- El Foro de la Paz de París celebra su novena edición con representantes internacionales para abordar los principales desafíos globales y promover la cooperación multilateral, con debates centrados en la paz y la seguridad, las tensiones geopolíticas y las respuestas comunes a las crisis internacionales. (Texto)

Viena.- OPEP INFORME.- La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) publica su informe mensual sobre la oferta y la demanda mundial de crudo. (Texto)

Bruselas.- ABN AMRO RESULTADOS.- El banco neerlandés ABN Amro presenta sus resultados del tercer trimestre.

Antalya.- TURQUÍA COP31.- El balneario turco de Antalya acoge la COP31, la 31 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (hasta el 20 de noviembre). (Texto)

Teherán.- IRÁN GUERRA.- Irán exhibe su músculo militar con una exposición de misiles y drones en Teherán tras más de ocho meses de guerra con Estados Unidos e Israel, en momentos en los que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para lograr una salida al conflicto y evitar una nueva escalada entre las partes. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Argel.- ARGELIA JUSTICIA.- Argelia acoge la cuadragésimo segunda sesión del Consejo de Ministros de Justicia árabes, que tiene como objetivo fortalecer la cooperación en el ámbito judicial. Centro Internacional de Conferencias Abdel Latif Rahal.

Beirut.- IRÁN GUERRA LÍBANO.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado durante un evento para conmemorar a los miembros del movimiento muertos durante los conflictos contra Israel. (Texto)

El Cairo.- EGIPTO HOSTELERÍA.- Se clausura hoy el evento Future Hospitality Summit (la Cumbre del Futuro de la Hostelería, en español), que se celebra en la capital egipcia de El Cairo, y que reúne a un número de profesionales de los sectores inmobiliario y hostelero, así como emprendedores e inversores de todo el mundo.

Tokio.- JAPÓN VIETNAM.- El presidente de Vietnam y secretario general del Partido Comunista del país (PCV), To Lam, concluye una visita a Japón, en la que tenía previsto ser recibido por los emperadores del archipiélago y reunirse con la primera ministra, Sanae Takaichi.

Pekín.- CHINA DÍA SOLTERO.- China culmina su tradicional maratón de compras en línea conocido como el 'Día del Soltero'. (Texto)(Vídeo)

Manila.- FILIPINAS ANGELINA JOLIE.- La actriz estadounidense y ganadora del Óscar Angelina Jolie participa en Manila en la cumbre ASEAN de crecimiento inclusivo, donde hablará con el cineasta camboyano Rithy Panh sobre su compromiso de décadas con las comunidades de Camboya.

Pekín.- CHINA ESLOVAQUIA.- El ministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, Juraj Blanár, finaliza su visita a China, un viaje que da continuidad a la política del Gobierno eslovaco de estrechar los vínculos económicos y políticos con Pekín y que sigue a la realizada en julio de este año por el presidente eslovaco, Peter Pellegrini.

Pekín.- CHINA CUBA.- El ministro de Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, continúa su visita en China por invitación de su homólogo en el país, Wang Yi, en un contexto de recrudecimiento del bloqueo económico y energético impuesto por Washington contra La Habana.

Redacción EFE Internacional

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