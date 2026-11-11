Telefónica Brasil (Vivo) ganó 852 millones hasta septiembre, un 23,3% más

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Telefónica Brasil, que opera como Vivo en el país sudamericano, obtuvo un beneficio neto de 5.290 millones de reales brasileños (852 millones de euros al cambio actual) en los primeros nueve meses de 2026, cifra que representó un alza interanual del 23,3% frente al mismo periodo de 2025, según las cuentas presentadas por la compañía.

Exclusivamente entre julio y septiembre, la operadora se anotó unas ganancias netas de 2.456 millones de reales (395 millones de euros), lo que representa una mejora del 30,1% en comparación con el tercer trimestre del año pasado.

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Al cierre del tercer trimestre, la empresa sumaba 120,2 millones de accesos, un 3% más que a cierre del mismo trimestre del año anterior, de los cuales 106,4 millones eran accesos móviles, con un crecimiento del 3,4%.

De su lado, los ingresos operativos netos acumulados por Vivo en los nueve primeros meses del año sumaron 47.237 millones de reales (7.604 millones de euros), lo que supuso un incremento del 7,4%, incluyendo un avance del 6,9% en los ingresos del negocio móvil, con 30.500 millones de reales (4.909 millones de euros) hasta septiembre.

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En tanto, el resultado bruto de explotación (Ebitda) alcanzó periodo un total de 19.926 millones de reales (3.207 millones de euros), un 9,9% más, con un margen del 42,2%, un punto porcentual superior al de un año antes.

En el tercer trimestre, los ingresos operativos netos de Vivo aumentaron un 7,2% interanual, con 16.023 millones de reales brasileños (2.579 millones de euros), incluyendo ingresos por servicios móviles de 10.437 millones de reales (1.680 millones de euros).

Este crecimiento respondió en gran parte al aumento de la base de clientes pospago, que alcanzó los 74,7 millones de accesos, un incremento del 7,1%, apoyado por migraciones prepago y la adquisición de nuevos clientes, contrinbuyendo a un nuevo récord de ingreso medio por usuario móvil (ARPU móvil) de 32,90 reales, un 4,4% más.

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Por su parte, el segmento de dispositivos y electrónica, que incluye la venta de teléfonos móviles, accesorios y otros dispositivos, se aceleró un 26,6%, con unos ingresos de 1.113 millones de reales (179 millones de euros).

Asimismo, los costes ascendieron a un total de 27.311 millones de reales (4.396 millones de euros) hasta septiembre, un 5,6% más, incluyendo 8.887 millones de reales (1.431 millones de euros) en el tercer trimestre, un 5% por encima del dato correspondiente al mismo intervalo de 2025.

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En cuanto a las inversiones (CapEx), Vivo destinó 2.561 millones de reales (412 millones de euros) durante el trimestre, un 1,6% menos que un año antes y el equivalente al 16% de los ingresos netos. De este modo, hasta septiuembre la cifra era de 7.197 millones de reales (1.158 millones de euros), un 4,1% más que un año antes y el 15,2% de los ingresos netos.

"Los resultados reflejan una compañía (Vivo) que evoluciona de forma constante y, al mismo tiempo, continúa transformando su negocio", declaró Christian Gebara, presidente de Vivo. "Contamos con una operación sólida, que nos permite invertir en las mejores tecnologías de conectividad, ampliar nuestro ecosistema de servicios digitales en colaboración con las principales empresas del mercado e innovar para ser cada vez más relevantes para nuestros clientes", añadió.

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Por su parte, Rodrigo Monari, director financiero de Vivo, destacó que la operadora concluyó el trimestre con un crecimiento rentable y una fuerte generación de caja, respaldados por la disciplina financiera y la eficiencia operativa.

"La evolución del Ebitda y del beneficio neto refleja la resiliencia de nuestro modelo de negocio y fortalece nuestra capacidad para financiar la expansión de operaciones, aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento y seguir ofreciendo retornos atractivos a los accionistas", explicó.

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