Siemens Energy logra un resultado récord y Siemens Gamesa cierra el ejercicio en equilibrio

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Siemens Energy obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.783 millones de euros al cierre de su ejercicio fiscal, finalizado en septiembre, lo que supone una mejora del 168% respecto de las ganancias anotadas un año antes por el dueño de la antigua Gamesa, que se anotó un resultado positivo antes de extraordinarios de 8 millones de euros.

"Siemens Gamesa alcanzó el punto de equilibrio al cierre del ejercicio fiscal, tal como se había prometido el año anterior, y registró un segundo trimestre positivo en el ejercicio fiscal 2026", ha celebrado la alemana en la presentación de sus cuentas, destacando que esto representa un hito importante en su recuperación, por lo que la atención se centra en la continuidad de la ejecución y el crecimiento.

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En concreto, la división eólica de la compañía cerró el ejercicio con un beneficio antes de extraordinarios de 8 millones de euros, frente a las pérdidas de 1.364 millones del año precedente, incluyendo unas ganancias antes de atípicos de 23 millones entre julio y septiembre.

Los ingresos de Siemens Gamesa en el ejercicio sumaron 10.562 millones de euros, un 1,8% más, con un crecimiento del 7,1% en su cuarto trimestre fiscal, hasta 2.939 millones.

"Siemens Gamesa ofrece un mayor potencial de recuperación de ganancias a medida que avanza su reestructuración, junto con oportunidades derivadas de la demanda eólica más allá de 2030", destacó la empresa.

En el conjunto del grupo, Siemens Energy logró un ejercicio récord al contabilizar un beneficio neto atribuido anual de 3.783 millones de euros, frente al resultado de 1.414 millones del ejercicio anterior, mientras que los pedidos recibidos aumentaron un 15,6%, hasta 68.102 millones, y la cifra de negocio un 13,2% interanual, hasta 44.243 millones.

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En concreto, los ingresos del negocio de servicios de gas sumaron 14.503 millones, un 18,9% más; mientras que la división de tecnologías de red ingresó 14.106 millones, un 24,8% más; y el negocio de transformación industrial un 2,2% más, hasta 5.847 millones. De su lado, Siemens Gamesa aumentó un 1,8% sus ingresos anuales, hasta 10.562 millones.

Entre julio y septiembre, cuarto trimestre fiscal para la alemana, Siemens Energy se anotó un beneficio neto atribuido de 1.257 millones de euros, multiplicando por más de siete las ganancias de 168 millones contabilizadas en el mismo periodo del ejercicio precedente, mientras que la cifra de ingresos aumentó un 23%, hasta 12.826 millones, y los pedidos 4,2%, hasta 14.818 millones de euros.

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En este sentido, la alemana destacó que los mercados favorables impulsaron el resultado, mientras que la mejora en la ejecución operativa permitió a la compañía convertir una mayor parte de su cartera de pedidos en ingresos rentables, especialmente en Servicios de Gas y Tecnologías de Red.

"Cumplimos con nuestros compromisos: alcanzamos todos los objetivos de previsión revisados al alza, incrementamos significativamente los beneficios y logramos el punto de equilibrio en nuestro negocio eólico", declaró Christian Bruch, presidente y consejero delegado de Siemens Energy, para quien esto sienta las bases para la siguiente fase de la transformación del grupo.

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En este sentido, Siemens Energy subrayó que continúa beneficiándose de mercados finales atractivos y una sólida posición competitiva, destacando que la demanda de infraestructura eléctrica se mantiene alta, mientras que la compañía está ampliando su capacidad y ejecutando con rentabilidad su cartera de pedidos récord.

PREVISIONES Y RETRIBUCIÓN.

De este modo, para el ejercicio fiscal 2027, prevé un crecimiento comparable de los ingresos del 14% al 16% y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias del 14% al 16%. Asimismo, la compañía espera un beneficio neto de alrededor de 5.000 millones de euros y un flujo de caja libre antes de impuestos de alrededor de 10.000 millones de euros.

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Para el ejercicio fiscal 2030, Siemens Energy tiene como objetivo un crecimiento anual compuesto comparable de los ingresos de entre el 12% y el 14%, y un margen de beneficio antes de partidas extraordinarias del 20% al 22%.

"El año fiscal 2026 fue otro año récord, y cumplimos con nuestros ambiciosos objetivos; ahora apuntamos aún más alto para 2027 y 2030", afirmó la directora financiera de Siemens Energy, Maria Ferraro.

Por otro lado, "como reflejo del gran éxito de su negocio", Siemens Energy ha expresado su interés en que sus accionistas participen en el éxito de la compañía, por lo que, además de la recompra de acciones realizada durante el último ejercicio fiscal por un valor total de 3.100 millones de euros, ha propuesto un dividendo de 2,30 euros por acción para el ejercicio fiscal 2026, frente a los 0,70 euros del ejercicio anterior, lo que representa aproximadamente el 50% del beneficio neto atribuible del grupo, ajustado por efectos extraordinarios no monetarios.

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Asimismo, Siemens Energy ha anunciado la ampliación de su programa de recompra de acciones con el que ahora prevé recomprar hasta 9.000 millones de euros adicionales de sus propias acciones hasta finales del ejercicio fiscal 2030.