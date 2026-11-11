Seúl condiciona sus lazos con Kiev al cumplimiento de acuerdos ante su disputa diplomática

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París/Seúl, 11 nov (EFE).- Corea del Sur señaló a Ucrania que el cumplimiento de los acuerdos es una condición fundamental para desarrollar sus relaciones bilaterales, durante un encuentro entre sus cancilleres, en medio de la disputa diplomática por la revelación del traslado de dos prisioneros de guerra norcoreanos al país asiático.

El jefe de la cartera de Exteriores surcoreana, Cho Hyun, "enfatizó que el respeto mutuo y la confianza entre los países, así como el cumplimiento de buena fe de los acuerdos, constituyen condiciones fundamentales para el desarrollo de las relaciones bilaterales", señaló este miércoles un comunicado de la oficina de Cho sobre el encuentro en la víspera con su homólogo ucraniano, Andrí Sibiga, al margen de la reunión de ministros de Exteriores del G7 en París.

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Cho también expresó su deseo de que los diversos asuntos pendientes entre ambos países se resuelvan satisfactoriamente, y reafirmó que Seúl mantiene su postura de apoyo a Ucrania y continuará estudiando medidas de asistencia humanitaria y reconstrucción del país europeo.

Sibiga, por su parte, propuso continuar los esfuerzos diplomáticos para gestionar de manera estable las relaciones bilaterales.

La disputa comenzó después de que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, revelara a finales de septiembre el traslado a Corea del Sur de dos soldados norcoreanos capturados en enero de 2025 mientras combatían en apoyo a Rusia.

Seúl acusó a Kiev de violar un acuerdo de confidencialidad y consideró insuficientes sus disculpas, mientras que Ucrania dio por cerrado el asunto.

En respuesta, Corea del Sur llamó a consultas a su embajador en Kiev a principios de octubre y posteriormente anunció la retirada parcial del personal de su embajada en Ucrania, aunque mantuvo operativa la representación diplomática en el país europeo. EFE

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