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Semaglutida oral 25 mg (Wegovy® tabletas) llega a México, primer país de América Latina en tener disponible esta alternativa terapéutica

PR Newswire

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CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre de 2026

· Hasta 22% de pérdida de peso promedio en respondedores tempranos y 17% en promedio, o más. En el ensayo clínico OASIS 4, los adultos que tomaron semaglutida oral 25 mg perdieron alrededor del 17% o más de su peso corporal después de 64 semanas;1 mientras que respondedores tempranos registraron hasta 22% de pérdida de peso.2

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· Semaglutida oral 25mg es seguro, con bajo potencial de interacciones con otros medicamentos Semaglutida oral 25 mg puede tomarse junto con otros medicamentos comúnmente prescritos sin necesidad de ajustes, incluidas las estatinas (medicamentos para reducir el colesterol), antibióticos y anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas).3

· Una opción en píldora de una sola toma al día: semaglutida oral 25 mg ofrece a las personas la comodidad de una píldora una vez al día, con resultados de pérdida de peso comparables a los de los tratamientos inyectables; una opción especialmente relevante en México en donde 9 de cada 10 recetas son de terapias orales.4

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· La única tableta para pérdida de peso con protección cardiovascular aprobada para reducir el riesgo de infarto, accidente cerebrovascular y muerte cardiovascular en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso. 3

CIUDAD DE MÉXICO, 11 de noviembre de 2026 /PRNewswire/ -- Novo México dio a conocer que Wegovy® tabletas (semaglutida oral 25 mg) llegó a México luego de que, en agosto, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) aprobara su registro sanitario, convirtiendo a México en el primer país de América Latina en autorizar este medicamento.3

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La distribución de la nueva opción terapéutica comenzará a partir de hoy y se ampliará de forma gradual durante las próximas semanas, hasta alcanzar una disponibilidad estimada de 10 mil puntos de venta en todo el país, incluidas farmacias, proveedores en línea y otros canales autorizados.

La semaglutida oral 25 mg está indicada para reducir el exceso de peso corporal y mantener la reducción de peso a largo plazo en adultos con obesidad, o en adultos con sobrepeso en presencia de al menos una afección comórbida relacionada con el peso. También está indicada para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores (muerte cardiovascular, infarto de miocardio no mortal o accidente cerebrovascular no mortal) en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso. 3

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"Para millones de personas, Semaglutida oral 25 mg es una verdadera opción. Ofrece la misma ciencia confiable de la presentación inyectable, ahora en una tableta de toma diaria que se integra de manera práctica y simple a la rutina de cada mañana y con resultados de pérdida de peso comparables a los del inyectable", dijo el Dr. Mike Vivas, Director Médico de Novo México. "Este es un avance significativo en la forma en que tratamos la obesidad y abre la puerta a una atención integral y de largo plazo para una condición que afecta a tres de cada cuatro adultos mexicanos", añadió el directivo.

Eficacia, seguridad y protección cardiovascular

En OASIS 4, un ensayo fase 3 aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, los adultos que tomaron semaglutida oral 25 mg perdieron alrededor del 17% de su peso corporal tras 64 semanas,1 mientras que análisis adicionales mostraron una pérdida de peso de hasta el 22% entre quienes respondieron de forma temprana.2 Por primera vez, una tableta de una vez al día logró resultados de pérdida de peso comparables a los de los tratamientos inyectables de aplicación semanal.1,2

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Semaglutida oral 25 mg es la única tableta para pérdida de peso aprobada para reducir el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores en adultos con enfermedad cardiovascular establecida y obesidad o sobrepeso y la etiqueta no incluye restricciones por interacciones con medicamentos concomitantes de uso común, incluidas las estatinas (medicamentos para reducir el colesterol), antibióticos y anticonceptivos orales (píldoras anticonceptivas), por lo que puede tomarse junto con ellos sin necesidad de ajustes.3

El perfil de seguridad y tolerabilidad de semaglutida oral se reafirmó en OASIS 4 y resultó comparable al de estudios previos de semaglutida para el control del peso. La molécula cuenta con más de 58 millones de paciente-año de datos de seguridad en vida real.

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Un nuevo hito en el manejo integral del sobrepeso y la obesidad

Hasta ahora, la semaglutida para el control del peso en México estaba disponible únicamente en presentación inyectable semanal. La llegada de una opción oral es especialmente relevante en México en donde nueve de cada diez recetas médicas son de terapias orales.4

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Esta preferencia también se observa a nivel internacional. En el estudio OPTIC, realizado en Estados Unidos con 800 adultos con sobrepeso u obesidad, la vía de administración fue el factor más influyente al elegir un tratamiento, y más del 73% de las personas que no recibían tratamiento señaló que una opción oral diaria aumentaría su probabilidad de iniciarlo.5

"Para muchas personas, el tratamiento de la obesidad comienza con una conversación con su médico sobre la opción que mejor se adapte a su vida. Contar con una tableta de una sola toma al día, que no requiere cadena de frio, ni aplicación semanal, busca ampliar el acceso al tratamiento médico de la obesidad para quienes prefieren una tableta, ya sea por comodidad, estilo de vida o por no sentirse cómodos con las inyecciones", explicó la Dra. Angélica Navarro, Directora Médica Asociada de Novo México.

Tres de cada cuatro adultos mexicanos viven con sobrepeso u obesidad

México enfrenta uno de los retos de salud pública más importantes de su historia reciente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) Continua 2020-2024, 74.9% de los adultos de 20 años o más vive con sobrepeso u obesidad, y el 37.4% presenta obesidad 6. El problema comienza temprano, alrededor de cuatro de cada diez adolescentes ya presentan exceso de peso. Según el Atlas Mundial de la Obesidad, más de 70 millones de adultos en el país viven con sobrepeso u obesidad7.

La obesidad es una enfermedad crónica que requiere atención continua. Una idea errónea frecuente es que se trata de una cuestión de fuerza de voluntad; en realidad, existen mecanismos biológicos que dificultan perder peso y mantener esa pérdida, y su desarrollo está influido por la genética, los determinantes sociales de la salud y el entorno. Se asocia con más de 200 complicaciones, entre ellas enfermedades cardíacas, metabólicas, hepáticas y renales.

La llegada de semaglutida oral 25 mg abre una nueva era en el tratamiento de la obesidad en México, una opción más para que cada persona, junto con su médico, encuentre el tratamiento que mejor se adapte a su vida.

Novo pone a disposición información en www.novocare.com.mx y reitera la importancia de la valoración, el seguimiento y prescripción médica por parte de profesionales de la salud.

Acerca de Novo

Novo es la compañía de salud global que cree que "Lasting Health Starts Now". Desde hace más de un siglo, combinamos experiencia científica de primer nivel con un profundo conocimiento de la vida de las personas. Desarrollamos tratamientos y apoyos que ayudan a millones de personas a lograr avances que pueden ver, sentir y sostener ahora y en el futuro. Cada día, más de 67,000 colaboradores en todo el mundo impulsan nuestro propósito de generar cambio para una salud duradera. A través de nuestras alianzas, programas e inversiones, trabajamos para prevenir enfermedades, ampliar el acceso a tratamientos y reducir nuestro impacto ambiental, con el fin de ayudar a que aún más personas vivan de forma más saludable. Para más información, visite novonordisk.com, Facebook, TikTok, Instagram, X, LinkedIn y YouTube.

1Wharton, S., Lingvay, I., Bogdanski, P., et al. (2025). Oral semaglutide 25 mg in adults with overweight or obesity (OASIS 4): A randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial. The New England Journal of Medicine, 393, 1077-1087. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2500969 2Garvey, W. T., Birkhan, O., Naveen, R., et al. (2026, 12–15 de mayo). Early responders to oral semaglutide 25 mg: A post hoc analysis of the OASIS 4 trial. European Congress on Obesity (ECO 2026), Estambul, Turquía.3Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. (2026). Wegovy® Tabletas (Registro Sanitario No. 283M2026 SSA IV).4Close-Up International. (2026). Auditoría Nacional de Prescripciones: México (August 2025-July 2026). Close-Up International.5Almandoz, J. P., Tchang, B. G., Myers, K., Traina, A., Bhavsar, J., Divino, V., Kent, C., & Tadesse Bell, S. (2026). Preferences for obesity medications among people with overweight or obesity in the United States: A discrete-choice experiment (OPTIC). Diabetes, Obesity and Metabolism. https://doi.org/10.1111/dom.713186Shamah-Levy, T., Romero-Martínez, M., Cuevas-Nasu, L., Gaona-Pineda, E. B., Muñoz-Espinosa, A., Hernández-Palafox, C., & Ávila-Arcos, M. A. (2025). Resultados estatales de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua 2020-2024. Salud Pública de México, 67(supl. 1), s3-s219. https://doi.org/10.21149/17642 (disponible también en https://ensanut.insp.mx/encuestas/ensanutcontinua2024/doctos/analiticos20-24/17642-Texto%20del%20art%C3%ADculo-92946-2-10-20251219.pdf)7World Obesity Federation. (2024). World Obesity Atlas 2024: Perfil de país de México. https://data.worldobesity.org/

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FUENTE Novo Mexico