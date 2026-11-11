Agencias

Secuestran a la esposa del alcalde de un municipio del norte de Colombia

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Bogotá, 11 nov (EFE).- Un grupo de desconocidos secuestraron en la mañana de este miércoles a la esposa del alcalde del municipio colombiano de Uribia, en el departamento caribeño de La Guajira (norte) y, al parecer, quieren trasladarla a Venezuela, informaron fuentes oficiales.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, detalló en X que Nancy Gómez, esposa de Jaime Buitrago, fue secuestrada a las 6:10 hora local (11:10 GMT).

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"Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano", afirmó De la Espriella.

El mandatario aseguró que la información preliminar señala a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) como responsable del secuestro.

"He ordenado emplear todas las capacidades del Estado para dar con su paradero, rescatarla sana y salva y llevar a los responsables ante la justicia. Toda mi solidaridad con el alcalde de Uribia y su familia en estos momentos de angustia", agregó el presidente.

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En la zona donde fue secuestrada Gómez tienen presencia el ELN; y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), una banda criminal de origen paramilitar; así como disidencias de la extinta guerrilla de las FARC. Todas ellas se disputan el control territorial de esta región fronteriza con Venezuela. EFE

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