Rusia denuncia el ataque con drones ucranianos contra el puerto ruso de Ust-Luga, cerca de San Petesburgo

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Las autoridades rusas han denunciado este miércoles el ataque con drones lanzados por Ucrania contra el puerto estratégico de Ust-Luga, en la región de Leningrado.

"El objetivo del ataque era la zona portuaria de Ust-Luga, en el distrito de Kingisepp. Varios drones impactaron, provocando un incendio y causando heridas a tres trabajadores, aunque ninguna de ellas pone en peligro la vida", ha informado este miércoles el gobernador de la región, Alexander Drozdenko, en un mensaje difundido en redes sociales.

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En el mismo, señala que las defensa antiáereas han neutralizado gran cantidad de estas amenazas. "Según datos preliminares, durante la noche se derribaron 150 drones enemigos sobre la región de Leningrado", ha agregado.

Este ataque tiene lugar mientras Rusia y Ucrania mantiene conversaciones en Emiratos Árabes Unidos con la mediación de Estados Unidos, en un intento de rencauzar el proceso de diálogo que permita el final de la guerra y establezca una serie de mecanismos de seguridad para garantizar que no se repiten agresiones en el futuro.

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El complejo Ust-Luga resulta clave para la exportación de energía rusa y permite el transbordo de condensado de gas estable a los mercados de exportación. Estas instalaciones fueron puestas en funcionamiento en 2013 y su capacidad era de seis millones de toneladas, tras la inauguración de la nueva planta aumentó a siete millones de toneladas por año.