Rusia anuncia próxima puesta en marcha del primer reactor de la central nuclear de Akkuyu

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Moscú, 11 nov (EFE).- La empresa estatal rusa Rosatom afirmó este miércoles estar a "un paso" de poner en marcha el reactor de la primera unidad de la central nuclear de Akkuyu, en Turquía, un proyecto conjunto entre Moscú y Ankara.

"Estamos a un paso de lanzar físicamente (el primer reactor de la planta). Por supuesto, es un proyecto de escala mundial. Todo el mundo está pendiente de cómo nos acercamos, paso a paso, a la carga del primer elemento de combustible. Estamos haciendo todo lo posible para que suceda durante el presente año", declaró el director general de Rosatom, Alexéi Lijachov, citado por la agencia TASS.

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En septiembre el presidente ruso, Vladímir Putin, aseguró a su homologo turco, Recep Tayyip Erdogan, que el lanzamiento de la primera unidad de Akkuyu tendría lugar este año.

Akkuyu es la primera central nuclear de Turquía, y está ubicada en la costa del mar Mediterráneo. El proyecto, financiado íntegramente por Rusia, contempla la construcción de cuatro reactores con una capacidad de 1.200 MW cada uno.

La construcción de la planta comenzó en 2018. Su puesta en marcha estaba programada inicialmente para 2024, pero se ha pospuesto en varias ocasiones debido a los problemas con la entrega de equipamiento técnico por parte de la empresa alemana Siemens.

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Tras el comienzo de la guerra entre Rusia y Ucrania y la imposición de sanciones contra Moscú, Siemens incumplió el contrato firmado antes del conflicto armado.

Según Rosatom, los equipos fueron reemplazados por componentes fabricados en China, aunque esta gestión obligó a postergar la fecha de entrega.EFE