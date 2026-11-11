Primeras palabras de Mariló Montero sobre el embarazo de su hija Rocío Crusset

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¡Crece la familia de Carlos Herrera y Mariló Montero! Rocío Crusset y Charlie Schein están esperando su primer hijo tras darse el 'sí quiero' el pasado 30 de mayo en Nueva York, tal y como ha anunciado la modelo este fin de semana en redes sociales junto a una preciosa imagen presumiendo de sus primeras curvas premamá. "Baby Gringo on the way" ha revelado sin entrar en detalles sobre el sexo del bebé ni su fecha prevista de nacimiento, aunque sí ha querido aclarar que no se casó embarazada ni tampoco para estarlo.

Una gran noticia sobre la que ahora se ha pronunciado Mariló en exclusiva ante los micrófonos de Europa Press, sincerándose emocionada sobre cómo afronta el hecho de convertirse en abuela por segunda vez en solo un año tras el nacimiento de su nieto Marcos -hijo de Alberto Herrera y Blanca Llandres- el pasado 7 de marzo.

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"Es mucha ilusión porque además en casa ya sabíamos que tenían proyectos de construir familias. y ya con los proyectos y las edades que tienen quieren tener bebés y se han puesto a ello. Y gracias a Dios está saliendo muy bien. Sí. Estamos muy contenta toda la familia" ha expresado, sin ocultar lo emocionada que está ante la perspectiva de que su hija Rocío vaya a ser mamá: "Me impactó cuando Alberto me dijo que iba a ser padre y me impactó cuando Blanca, por nuera, vive su embarazo. Pero entiendo a mi consuegra ahora que mi hija está embarazada, que es distinto, hay una preocupación diferente. Y entonces ahora con mi hija estoy viviéndolo de una forma quizás, claro, como madre, más íntima, más honda, de preocupación más directa" ha confesado.

Sin entrar en detalles porque "ya sabes que además Rocío en esto y Charlie son híperreservados y hay que respetar los tiempos en lo que ellos quieran contar sus cosas íntimas", la presentadora ha revelado que la modelo se encuentra "perfecta" y está llevando muy bien su futura maternidad. "Nosotros estamos respetando los tiempos y los deseos de Rocío y Charly. Ya lo ha anunciado ella, ya lo podemos compartir en público, pero los detalles y tal pues ella los contará porque también cuando se pone delante de un micrófono no se queda tampoco callada. Pero son sus cosas" ha explicado con una sonrisa.

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El nuevo miembro de la familia nacerá en unos meses y, como ha desvelado feliz Mariló, "se va a llevar poquito" con su nieto Marcos, que como nos ha contado -sin disimular que se le cae la baba con el pequeño- "en 7 u 8 meses ya dice 'papá'. Me divierte muchísimo mi nieto, me gusta mucho que me reconozca y nos reímos mucho".

Y es que como ha revelado divertida, si la viésemos como abuela "pues fliparíais": "Ahora vengo de trabajar y no tengo aquí a mi hijo, pero me voy a Sevilla el fin de semana en avión. Y entonces pues disfruto de él, de balbuceos, de leerle cuentos, de tirarme al suelo con él a jugar. El tío de repente se quiere poner andar, chiquillo, yo creo que no tienes edad tú. Entonces lo cojo por los sobacos para que vuele un poco y entonces va pataleando y feliz" ha relatado con una inmensa sonrisa.

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Respecto a cómo se ha tomado Carlos el embarazo de su hija Rocío, Mariló -que mantiene una maravillosa relación con su exmarido, del que se separó en 2011 tras 20 años de matrimonio- ha confesado que "el Herrera en realidad ya llevaba tiempo reclamando nietos, no te quiero ni contar, años reclamándolos". "Yo es que los conozco bien, entonces mi hija era poco casamentera y sabía yo que iba para largo, que no se iba a casar pronto. No, lo de ser madre sí que quería serlo, sí. Eso antes de casarse me dijo yo en un año o dos estoy y así ha sido" ha añadido.

Y aunque sí ha confirmado que la modelo -que reside en Nueva York- volverá pronto a España, ha preferido no desvelar si el bebé nacerá aquí o en Estados Unidos, al igual que tampoco quiso contar nada del embarazo hasta que su hija lo hizo público: "Eso son cosas de ella. Y una vez más a toda la familia, íntimos amigos, que tienen que entender que nuestras circunstancias en este caso, chicos, qué quieres que te diga, es un horror, sabes que me encantó, o sea, que me dijeron, se casa tu hija, qué sorpresa, le digo, hombre, sorpresa la tuya, qué sorpresa que tu hija se quede embarazada, hombre, sorpresa para ti, pero son cosas de Rocío y no es no querer a las amistades, simplemente que son cosas que hay que respetar de los hijos.T ambién es muy común, a ver, que los embarazos en los tres primeros meses hay que ser muy prudente y entonces yo entiendo, en el caso de mi hija, en el caso de Blanca en su día, de mi entorno, por ejemplo, mis amigos que también están siendo abuelos, pues también nos dicen, ya está de tres meses, pues porque han estado preservando su intimidad porque son tres meses de cuidado, de prudencia y...". "Es una bendición de Dios, de verdad. Estamos muy contentos, muy felices y que la salud nos acompañe a todos, de verdad" ha concluido sin ocultar su felicidad a pocos meses de convertirse de nuevo en abuela.

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