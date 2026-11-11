"No hay revolución sin canciones": la música chilena sigue viva en las protestas del mundo

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Juan José Díez Goez

Santiago de Chile, 11 nov (EFE).- Los cantan estudiantes en las protestas de Francia, manifestantes contra el ICE en Estados Unidos y opositores a los recortes en Latinoamérica: los temas emblema de la Nueva Canción Chilena vuelven a cobrar fuerza en el mundo, mientras en Chile se trabaja en su resguardo y en la digitalización de los principales discos de este movimiento musical, silenciado en la dictadura militar.

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El pasado jueves, en el marco de la ola de protestas que atraviesa Francia, la Plaza de la República de París se vistió con banderas rojas y tricolor: una veintena de personas coronaba el monumento central y, bajo ellas, una multitud dirigida por un puño en alto cantó, entre partituras y violines, 'El pueblo unido jamás será vencido', el tema popularizado hace más de 50 años por el grupo chileno Quilapayún.

"Es una canción que moviliza, funciona bien musical y dramáticamente. Tiene un ritmo para cantar marchando y, al final, tiene esa consigna que no es cantada sino gritada", explica a EFE Juan Pablo González, musicólogo y profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado.

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Para González, la vigencia de 'El pueblo unido jamás será vencido' y otros temas de la Nueva Canción Chilena más allá de las fronteras del país se explica no solo por sus letras, sino también por la ola de solidaridad internacional con Chile tras el golpe de Estado de Augusto Pinochet (1973) y por la buena acogida que tuvo la música de los miles de artistas que debieron exiliarse.

los integrantes de Quilapayún, por ejemplo, se exiliaron en París, la misma ciudad que visitaron en mayo del 68 y donde, ante la barrera idiomática, "sacaban la quena (instrumento de viento), tocaban el charango" y las asambleas estudiantiles "se paraban para escucharles", recuerda el musicólogo.

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"Solo quedaban esos sonidos que representaban a los pueblos marginados y oprimidos de América Latina", agrega.

"No hay revolución sin canciones", rezaba un cartel extendido durante un acto de campaña de la Unidad Popular en 1970 en el Teatro Caupolicán de Santiago.

Sobre el escenario, músicos como Víctor Jara, Isabel y Ángel Parra y Quilapayún rodeaban la figura de Salvador Allende, quien ese año ganó la Presidencia con el proyecto de instaurar el socialismo por vía democrática por primera vez en el mundo.

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La Nueva Canción Chilena, surgida a finales de los años sesenta, reformuló el folklore tradicional para crear música que dialogara con el contexto de cambio sociopolítico y permitiera la circulación de ideas desde el movimiento estudiantil hasta los sindicatos obreros.

Sin embargo, para crear su propio canto, tuvieron que mirar hacia afuera.

"Frente a la sobriedad de las raíces chilenas, los músicos chilenos tuvieron una necesidad de apertura y empezaron a aparecer los ritmos y los instrumentos latinoamericanos. Digamos que el sueño de Bolívar empieza a hacerse realidad desde el punto de vista sonoro", detalla Gonzáález.

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El tiple, característico de canciones como 'El derecho de vivir en paz', fue descubierto por Víctor Jara en Bogotá. Quilapayún, en tanto, se inspiró en el trabajo que inició años antes el grupo argentino Los Incas, que reivindicaba melodías e instrumentos andinos como la quena, representativos de Perú y Bolivia.

El resurgimiento en protestas de todo el mundo de temas como 'El pueblo unido jamás será vencido' coincide con el proceso de conservación y rescate que está realizando la Biblioteca Nacional de Chile de los álbumes editados por la Discoteca del Cantar Popular (DICAP), creado en 1967 por las Juventudes Comunistas para difundir la Nueva Canción Chilena al margen de la industria musical tradicional.

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El sello, referente de la música popular chilena y latinoamericana, fue clausurado tras el golpe y gran parte de su material destruido.

"La época previa al golpe de Estado es muy emblemática para la historia y para la cultura musical chilena", explica a EFE Roberto Aguirre, jefe de Colecciones Digitales de la Biblioteca Nacional.

La institución acaba de digitalizar e incorporar a su catálogo 23 álbumes de la DICAP -que a partir de 1982 siguió funcionando en el exilio y publicó más de 60 discos- en el marco de un proyecto financiado por la Unesco.

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La digitalización de los discos fue posible gracias a distintas donaciones hechas por particulares como Luis Emilio Briceño, codirector del documental 'En septiembre canta el gallo', un viaje por la Nueva Canción Chilena.

El coleccionista empezó a construir su acervo en los años 90 en Francia, donde vivió hasta 2015: "Empecé a encontrar muchos discos chilenos en las ferias de las pulgas (mercadillos callejeros), incluso de artistas que no conocía editados por sellos europeos. De repente me puse a escuchar mucha música que conocía de memoria de cuando era niño", recuerda a EFE.

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"La Nueva Canción Chilena mostró lo que se podía hacer desde un país pequeño, en el sur del mundo", apunta Aguirre, que expliaó que los discos fueron guardados en sobres de papel libre de ácidos y descansan en un depósito con condiciones controladas de temperatura y humedad, listos para volver a sonar ante el mundo entero. EFE

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