Nigeria encadena 21 días sin nuevos casos de ébola tras detectar un contagio importado

Guardar

Nairobi, 11 nov (EFE).- Nigeria logró encadenar 21 días sin nuevos casos de ébola tras la detección el pasado 20 de octubre de un contagio importado, informó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de Nigeria (NCDC).

"Hasta el 9 de noviembre de 2026, Nigeria había confirmado solo un caso importado de la enfermedad por el virus Bundibugyo, sin casos confirmados adicionales", informó el director del NCDC, Jide Idris, en un comunicado del que se hicieron eco este miércoles medios locales.

PUBLICIDAD

Tras ello, detalló que se han identificado un total de 62 contactos, de los que 34 han completado su seguimiento individual de 21 días, mientras que otros 28 continúan bajo vigilancia.

"Una persona identificada como contacto no necesariamente tiene Ébola. El seguimiento permite a los equipos de salud identificar los síntomas a tiempo y responder de manera segura. Los 21 días transcurridos desde que se confirmó el primer caso no deben confundirse con el periodo de monitoreo independiente de cada contacto", añadió Idris.

PUBLICIDAD

Por último, hizo un llamamiento al personal sanitario para que se mantenga "alerta" e indague sobre viajes y posibles exposiciones al virus, pues el reconocimiento temprano es "fundamental" para hacer frente a la enfermedad.

Nigeria confirmó el 20 de octubre un caso importado de la enfermedad que se corresponde con una ciudadana suiza de origen ugandés que regresó a Abuya tras unas vacaciones en Uganda, sin pasar por la República Democrática del Congo (RDC).

PUBLICIDAD

Además, el Ministerio nigeriano de Sanidad informó de que análisis genómicos indicaron que el virus detectado en la mujer "guarda relación genética" con el virus identificado en uno de los contagios de la enfermedad registrados en Kenia, si bien esto no confirma por sí mismo todavía una transmisión directa entre los casos.

Un día antes, la agencia de salud pública de la Unión Africana (UA) afirmó que es posible que la paciente de Nigeria y el caso índice de Kenia se cruzaran en el aeropuerto de Entebbe (Uganda) el 3 de octubre, cuando ambos transitaron por él.

PUBLICIDAD

Todos estos casos están vinculados con el brote de ébola declarado por la RDC el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 11.042 casos confirmados y 5.387 fallecidos.

También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

PUBLICIDAD

Junto con la RDC, Uganda y Nigeria, se han detectado nueve casos vinculados al brote congoleño en Kenia, que ha registrado dos fallecidos.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman cuatro personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC, a Países Bajos (uno), a Reino Unido (uno) y Alemania (dos).

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses. EFE

PUBLICIDAD