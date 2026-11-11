Miércoles, 11 de noviembre de 2026 (08.00 GMT)

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Bangkok/Madrid, 11 nov (EFE).-

Abu Dabi.- Las primeras negociaciones tripartitas en nueve meses entre EE. UU., Rusia y Ucrania concluyen este miércoles en Abu Dabi, tras una jornada de cuatro horas de reuniones a puerta cerrada, que el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó de “muy productiva”, aunque descartó una solución inmediata.

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Luján (Argentina).- El papa León XIV concluye su visita a Argentina con una gran misa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján, patrona del país suramericano, para luego proseguir viaje a Perú.

(Vídeo)(Foto)(Informe a cámara)

Lima.- El papa León XIV es recibido en Perú con una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno de Lima, donde inicia las actividades de su visita oficial al país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad.

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Lima.- El papa León XIV pronuncia un discurso frente a las principales autoridades de Perú en el primer día de su visita oficial al país andino, el que más se identifica con él tras haber vivido en distintas partes durante más de 20 años y haber adoptado su nacionalidad.

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Callao (Perú).- El papa León XIV llega a Perú para iniciar una visita de una semana de duración al país donde pasó más de veinte años de su vida pastoral y del que adoptó su nacionalidad, donde culminará su primera gira por Latinoamérica luego de haber pasado previamente por Uruguay y Argentina.

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Teherán.- Irán exhibe su músculo militar con una exhibición de misiles y drones en Teherán tras más de ocho meses de guerra con Estados Unidos e Israel, en momentos que se han intensificado los esfuerzos diplomáticos para lograr una salida al conflicto y evitar una nueva escalada entre las partes.

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Moscú.- Se enviará una entrevista de Efe a Alexéi Gromiko, director del Instituto de Europa adjunto a la Academia de Ciencias de Rusia, que considera que Europa debe sentarse a negociar con Rusia, ya que -según él- la confrontación no responde a sus intereses.

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Moscú.- La Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC), considerada la alianza militar postsoviética, celebra una cumbre en la que aborda el futuro de la pertenencia de Armenia al grupo.

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Oslo.- El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, participa en Oslo en el Atlantic Future Forum, que se celebrará a bordo del portaaviones HMS Prince of Wales. Recorrerá el buque acompañado por el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, y el ministro de Asuntos Exteriores de Noruega, Espen Barth Eide.

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Bruselas.- Debate en el parlamento europeo sobre las deportaciones forzosas de niños ucranianos a Rusia.

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Asunción.- El plazo concedido por una ley de emergencia aprobada por el Congreso de Paraguay para la devolución de un anticipo de los recursos en el intervenido Ueno bank a los clientes amparados por la garantía del Estado vence este miércoles sin que hasta ahora se conozca el destino de los montos superiores al máximo cobijado.

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Asunción.- La Fiscalía de Paraguay informa en una conferencia de prensa sobre los avances en las investigaciones del caso Ueno bank, en el que están imputados el expresidente del país Santiago Peña, y el exjefe del Banco Central Carlos Carvallo.

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Beirut.- El secretario general del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, pronuncia un discurso televisado durante un evento para conmemorar a los miembros del movimiento muertos durante los conflictos contra Israel.

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Washington.- El senador estadounidense Ruben Gallego, el congresista electo Bobby Pulido y los representantes Henry Cuellar, Vicente Gonzalez y Joaquin Castro ofrecen una conferencia de prensa en el Capitolio para exigir soluciones migratorias, una demanda que consideran quedó de manifiesto con los resultados de las elecciones de medio mandato.

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París.- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, participa en el Foro de la Paz de París, donde intervendrá en una sesión centrada en la construcción de una arquitectura de paz en Oriente Próximo con un enfoque ciudadano.

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Antalya (Turquía).- La llegada de los líderes a la COP31 marca la tercera jornada de esta cumbre climática de Antalya (Turquía), aunque casi la única figura internacional destacada es el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva -que ya llegó el martes-, mientras excusan su asistencia los dirigentes de Francia, Alemania, Italia, China y Japón.

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Bogotá.- Los expresidentes colombianos José Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro analizan la situación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno de su país y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el décimo aniversario de su aprobación en una foro organizado por la Defensoría del Pueblo.

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La Paz.- La paridad de género avanzó en el Parlamento de Bolivia en los últimos años, pero esa igualdad aún no se refleja plenamente en la presencia de las mujeres en espacios de poder en ese organismo, que este miércoles inicia un nuevo año legislativo bajo la conducción de hombres en ambas cámaras.

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Berlín.- El Consejo Asesor del Gobierno alemán en materia económica, los llamados ‘cinco sabios’, presentan su informe anual sobre la evolución de la economía alemana.

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Tolemaida (Colombia).- Fin de los ejercicios militares conjuntos de Colombia y EE.UU. en el fuerte militar de Tolemaida (centro), que incluyen intercambio de tácticas y procedimientos entre 350 soldados estadounidenses y 400 colombianos. La víspera llegó a Bogotá el jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Dan Caine.

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Santiago de Chile.- Los cantan estudiantes en las protestas de Francia, manifestantes contra el ICE en Estados Unidos y opositores a los recortes en Latinoamérica: los temas emblema de la Nueva Canción Chilena vuelven a cobrar fuerza en el mundo, mientras en Chile se trabaja en su resguardo y en la digitalización de los principales discos de este movimiento musical, silenciado en la dictadura militar.

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Pekín.- China culmina su tradicional maratón de compras en línea conocido como el ‘Día del Soltero’, que se celebra en medio de los intentos poco fructuosos por parte de Pekín por impulsar el consumo interno para reactivar la demanda nacional.

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Bogotá.- El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, interviene en la Asamblea General del Centro de Pensamiento Económico (ANIF).

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Ciudad de México.- Líderes y empresarios cierran en Ciudad de México el World Business Forum, en su edición número 25 con la presencia del guionista, productor y director de cine Francis Ford Coppola.

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Hamburgo (Alemania).- El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM), con sede en Hamburgo, concluye dos días de vistas en las que ha escuchado los argumentos de Argentina y Reino Unido sobre las medidas provisionales solicitadas por Buenos Aires para frenar el inicio de la explotación del yacimiento Sea Lion en las aguas al norte de las Islas Malvinas por parte de empresas que recibieron licencias de Londres.

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Lisboa.- Las autoridades portuguesas han activado para este miércoles avisos meteorológicos en buena parte del país. El nivel rojo por viento afecta a Lisboa y otros distritos del centro y sur, con rachas de hasta 120 kilómetros por hora (140 en zonas expuestas), mientras que la alerta por lluvia es naranja y prevé precipitaciones fuertes y persistentes. El episodio recuerda el tren de borrascas que atravesó Portugal en 2025, tercer año más lluvioso desde 2000.

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Valledupar (Colombia).- En La Alquería, una finca de 466 hectáreas en la zona rural al noreste de Colombia, la reforma agraria representó para decenas de familias campesinas la posibilidad de tener, por fin, un pedazo de tierra, pero meses después de recibir el predio, denuncian amenazas e intimidaciones.

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Seúl.- El principal índice de la Bolsa de Seúl, el Kospi, avanzó un 2,6 % este miércoles impulsado por las ganancias del sector tecnológico, que logró esquivar las caídas de Wall Street provocadas por un dato de inflación mensual en Estados Unidos superior al esperado.

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Nueva York (EE.UU.).- Nueva York celebra este miércoles el desfile anual del Día de los Veteranos, considerado el mayor homenaje del país a quienes han servido en las Fuerzas Armadas estadounidenses.

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Seúl.- La tienda de ropa surcoreana Tansan Magnesium reta a sus clientes con una desafiante escalada por una gran roca para subir de piso, en una apuesta que mezcla moda, café y deporte para convertir las compras en algo más que una simple transacción.

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Las Vegas (EE.UU.).- La Academia Latina de Grabación reconoce al cantante y compositor puertorriqueño Daddy Yankee como Persona del Año, una distinción que honra casi tres décadas de carrera artística, su papel pionero en la globalización del reguetón y su labor humanitaria.

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París.- Este jueves arranca la 29a edición del Paris Photo, la feria líder de fotografía, que este año celebra el bicentenario del invento, de origen francés, desde el Grand Palais de la capital francesa, donde exponen hasta domingo 199 galerías de 38 países distintos.

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Montevideo.- El seleccionador de Uruguay, Diego Forlán, habla en conferencia de prensa tras un nuevo entrenamiento de la Celeste antes de viajar a Buenos Aires para enfrentarse el 13 de noviembre con Argentina.

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cdp/EFE

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