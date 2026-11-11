México obtiene el aval de la ONU para delimitar una zona marítima cercana a EE.UU. y Cuba

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Ciudad de México, 10 nov (EFE).- El Gobierno mexicano anunció este martes que la ONU confirmó los límites exteriores de su plataforma continental extendida en una zona del Golfo de México, delimitada con Estados Unidos y Cuba, tras un proceso iniciado en 2011.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó en un comunicado que Naciones Unidas publicó las recomendaciones que avalan los límites propuestos por México en el denominado Polígono Oriental del Golfo de México.

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"Este resultado consolida la plena certeza jurídica de México sobre los límites exteriores de su plataforma continental en el Golfo de México, donde ejerce derechos soberanos exclusivos para los fines de exploración y explotación de los recursos naturales del suelo y del subsuelo marinos", destacó la dependencia.

El reconocimiento no modifica las fronteras marítimas previamente negociadas con Estados Unidos y Cuba, precisó.

La plataforma continental extendida comprende áreas del suelo y subsuelo marinos situadas más allá de las 200 millas náuticas de la costa, sobre las que un Estado puede ejercer derechos de aprovechamiento de recursos naturales conforme al derecho internacional.

La decisión se produce tras un proceso iniciado en diciembre de 2011, cuando México presentó ante la ONU su solicitud para establecer los límites de esta zona marítima.

Las recomendaciones de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC) fueron aprobadas en julio de 2026 y su resumen se publicó este martes, lo que permitió a México anunciar el carácter "definitivo y obligatorio" de los límites exteriores.

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Como siguiente paso, el Gobierno mexicano depositará ante el secretario general de la ONU los mapas y las coordenadas que describen de manera permanente esos límites, para su registro y publicidad internacional.

En el proceso participaron especialistas de la SRE, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la Secretaría de Marina, el Servicio Geológico Mexicano y Petróleos Mexicanos (Pemex).

El Golfo de México es un espacio geopolítico de soberanía compartida, recursos estratégicos y negociación trilateral entre México, Estados Unidos y Cuba.

En distintos momentos, los tres países han vinculado esa zona con el potencial de hidrocarburos, así como con intereses en pesca, turismo y protección ambiental.

Mientras que México ha insistido en que cualquier decisión unilateral de EE.UU. solo puede aplicarse a su propia plataforma continental y no al conjunto del Golfo, que abarca zonas marinas de las tres naciones.