Meta soluciona un fallo que provocaba que algunas de sus gafas inteligentes Meta Glasses se sobrecalentasen por humedad

11/11/2026 Meta Glasses. POLITICA META

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Meta ha lanzado una actualización de 'software' para solucionar un fallo que provocaba que algunas de sus últimas gafas inteligentes Meta Glasses se sobrecalentaran temporalmente al mojarse por humedad, de manera que ahora se apagarán automáticamente hasta enfriarse.

La compañía lanzó este año una nueva línea de gafas inteligentes propia llamada Meta Glasses, que no está vinculada a la línea de gafas que ofrece junto a Ray-Ban u Oakley, y que está centrada en formas atrevidas y atemporales gracias a sus 26 estilos distintos, desarrollada junto con EssilorLuxottica, a partir de 309 euros.

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La compañía ha enviado ahora un correo electrónico a todos los propietarios de las Meta Glasses para informar de que se requiere una actualización de 'software' para solucionar un problema que provocaba que algunas de estas gafas "se sobrecalentaran al entrar humedad en el dispositivo".

Así lo ha recogido el medio especializado 9to5Google, que ha tenido acceso al correo informativo, donde se indica que la actualización introduce una función por la que el dispositivo "se apaga automáticamente cuando necesita enfriarse".

Concretamente, para disponer de esta solución, los usuarios deben actualizar las Meta Glasses a la versión 130 a través de la aplicación Meta AI. Asimismo, la compañía ha indicado que la temperatura que alcanzan al sobrecalentarse es "bastante baja", pero que las gafas se apagarán para evitar posibles problemas.

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Meta también ha detallado que se trata de un problema "poco común" y ha incidido en que no afecta a los modelos de gafas inteligentes Ray-Ban Meta u Oakley.