Mariló Montero confirma que Alberto Herrera y Blanca Llandres esperan su segundo hijo

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Mariló Montero y Carlos Herrera están de enhorabuena por partida doble, ya que tan solo tres días después de que su hija Rocío Crusset haya anunciado que está embarazada de su primer hijo cinco meses después de su boda con el norteamericano Charlie Schein, ha salido a la luz que su hijo Alberto Herrera y Blanca Llandres Parejo van a ampliar la familia tras el nacimiento de su primer hijo, Marcos, el pasado 7 de marzo, y cuando acaban de celebrar su primer aniversario de boda, por lo que los primitos nacerían con pocas semanas de diferencia.

Una gran noticia que ha confirmado la periodista, que siempre discreta ha apelado a la "prudencia" porque "me gusta que mis propios hijos cuenten las intimidades que quieran contar de su vida. Y yo creo que en este aspecto hay que esperar a que ellos se quieran pronunciar oficialmente ante el público, y eso lo tiene que entender la gente".

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"Es lo bueno, para que luego los críos estén juntos, los primitos, sobre todo que Alberto y Rocío estén siendo, junto con Blanca y Charlie, que vayan haciendo familia de la misma edad, las mismas edades de los críos, que eso también es muy divertido, que puedan jugar juntos y que tengan muy buena relación familiar los primitos" ha reconocido, confesando que si ella está feliz Carlos Herrera está "chocho porque está encantado. Siempre ha querido ser abuelo, pedía nietos, nietos, nietos, y ya los tiene. Está disfrutando muchísimo". "Si va bien la cosa va a ser una alegría más" ha afirmado con una gran sonrisa.

Como nos ha contado, Rocío "está muy bien. Va todo estupendamente, el bebé también está muy bien. Ya ha pasado la parte más delicada y se encuentra muy bien", aunque no ha querido ser ella quien desvele si su hija tiene pensado que el bebé nazca en España porque "eso le corresponde también a que ellos lo quieran responder en el momento adecuado. Nosotros, vamos, en mi caso yo respeto mucho los tiempos que ellos decidan en los que contar públicamente cosas que son íntimas, privadas, y Rocío me imagino que cuando lo quiera contar lo contará y ya está".

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"Están con mucha ilusión. Es lo que deseaban ellos y ha venido prontito y de momento las cosas van bien. Ha pasado solamente el primer trimestre. Pasa que le lleva ahí el vestidito que parece que es más, pero no, está del primer trimestre recién superadito" ha aclarado sobre las especulaciones de que la modelo se habría casado embarazada.

A pesar de sus reticencias iniciales, a su llegada a casa Mariló ha confirmado emocionada el nuevo embarazo de Blanca y Alberto: "Esa noticia, en fin, pues ya no se puede controlar, pero bueno, queríamos ser prudentes porque se pidió que no se dijera porque todavía está en fase muy inicial y entonces sabéis que hay que ser muy prudentes las primeras semanas".

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"Hay que esperar que se hagan las ecografías, que haya una opinión médica y bueno, ya se ha saltado muy pronto y ya está, incontrolable. Que todas las noticias son buenas, pero que hay que entender, que hay que respetar los tres primeros meses porque son cosas privadas e íntimas que cada uno tiene que manejar a su ritmo. Yo entiendo que la información sea sensacional para el resto de los interesados que quieran estar pendientes de esto, pero que en la familia tienen que tener sus tiempos de privacidad y tratar de respetarlos. Pero bueno, ha salido, ha salido y ¿qué vamos a hacer?" ha añadido resignada porque el embarazo se haya filtrado tan pronto.

Entre risas, la periodista ha asegurado que "vaya jaleo de pañales y biberones y chupetites vamos a tener, muy igual, muy igual", revelando que Herrera "estaba deseando ser abuelo y está disfrutando muchísimo, mucho, mucho. Ahora va a ir la cofradía entera de La Borriquilla en Semana Santa con nosotros. Vamos a tener que pedir papeleta de sitio para familia numerosa".

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Su hijo Alberto, como ha confesado, está "con mucha ilusión" ante su próxima paternidad porque "él dijo de ser padre de familia numerosa y está viviendo unos momentos muy bonitos compaginando con el sacrificio que es el que hay que darle el biberón cada cierto tiempo o que se despierta por la noche y él, los dos, Blanca y Alberto, madrugan mucho, en fin hija, lo que pasa en todas las casas"

Y aunque en unos meses llegarán dos bebés más a la familia, por el momento el 'rey' de la casa sigue siendo Marcos, que a sus 8 meses hace las delicias de su orgullosa abuela: "Más mono. Me divierto mucho con él. Hoy me han mandado un vídeo porque estaba comiendo pan con aceite. Me encanta. Me encanta recibir, verlo todas las veces que puedo. Bajo muchísimo a Sevilla para jugar con él. Es muy importante porque quieres que te conozca, que reaccione. Ten en cuenta que yo vivo en Madrid, ellos viven en Sevilla, entonces yo bajo mucho allí para que me reconozca por el olor, porque me reconozca por la voz. Hay que interactuar con él y me gusta mucho tirarme al suelo, jugar con él, leerle. Yo he sido madre, pero bueno, que me divierte muchísimo y me gusta mucho estar con él". "Yo que me lo regalen a mí, que ellos se vayan a por otro" ha zanjado divertida.

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