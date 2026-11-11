Manifestantes cortan Gran Vía de Madrid al grito de 'Hoy no se consume' bajo fuerte dispositivo policial

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Centenares de personas que secundan la huelga general de 24 horas convocada este miércoles en todo el país han cortado el tráfico rodado en la Gran Vía, una de las principales arterias de la ciudad, al grito de 'Hoy no se consume, hoy no se trabaja'.

Los congregados han formado una fila con los brazos entrelazados y ha ido avanzando por esta céntrica arteria de la capital bajo la lluvia y al grito de 'Huelga, huelga, huelga general'.

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A su paso, algunos comercios de la zona, una de las más comerciales de la ciudad, han ido cerrando las persianas a su paso para evitar incidentes. Un gesto que era recibido con aplausos por parte de los congregados.

Agentes de la UIP de la Policía Nacional (antidisturbios) han establecido un cordón de seguridad en la cabecera de la marcha para evitar incidentes.

Entre los congregados hay miembros del Sindicato de Inquilinas de Madrid, que había llamado en redes sociales a paralizar el centro de la capital a partir de las 12 horas en una iniciativa en la que se llamaba a no consumir en los comercios ni producir en los locales.

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Cuando avanzaban hacia Cibeles, los efectivos de la Policía Nacional les han impedido el paso, de modo que se han dirigido hacia la Plaza de Callao. Entre otros, han coreado consignas como 'Ni un desahucio más'.

También han confluido en este punto decenas de profesores de la pública con sus características camisetas verdes que han protagonizado poco antes una acción de protesta en Línea 5 de Metro de Madrid para reivindicar que "sin vivienda, no hay educación" en su quinta semana de huelga indefinida y coincidiendo con la huelga general.

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