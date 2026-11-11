Macron preside su último 11 de Noviembre, marcado por polémica sobre homenajes escolares

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París, 11 nov (EFE).- El presidente francés, Emmanuel Macron, presidió este miércoles su última ceremonia del 11 de noviembre -que conmemora el fin de la Primera Guerra Mundial- como jefe de Estado, en una jornada marcada por la polémica sobre la celebración de homenajes a los militares fallecidos en las escuelas.

"Detrás de cada uniforme hay coraje. Detrás de cada sacrificio una familia. Detrás de cada héroe, una Francia que recuerda", escribió en sus redes sociales Macron poco antes de la ceremonia.

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Acompañado por el primer ministro, Sébastien Lecornu, y varios miembros del Gobierno, Macron encabezó en París los actos conmemorativos del armisticio de 1918, que incluyeron una ofrenda floral ante la estatua de Georges Clemenceau, un recorrido por los Campos Elíseos y el tradicional encendido de la llama en la tumba del Soldado Desconocido bajo el Arco del Triunfo.

Horas antes, Macron había llamado a los franceses a llevar en la solapa el 'Bleuet de France' (Aciano de Francia), la flor azul que crecía en los campos de batalla y que simboliza el recuerdo de quienes murieron por el país y la solidaridad con quienes todavía sufren física y psicológicamente las consecuencias de los conflictos, las familias de los fallecidos, las víctimas del terrorismo y quienes arriesgan su vida para proteger a la población.

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"Por ellos. Por sus familias. Para no olvidar jamás", manifestó.

La celebración nacional coincide con un debate sobre la incorporación de ceremonias de homenaje a los fallecidos por Francia en los centros educativos, después de que una circular publicada a principios de julio estableciera un acto anual para alumnos desde cuarto de primaria hasta el final de la enseñanza secundaria.

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La iniciativa, que contempla la posible participación de representantes electos y militares en las ceremonias, suscita la oposición de varios sindicatos docentes al considerar que puede suponer una "militarización" de la escuela y entrañar riesgos de instrumentalización política ante la proximidad de las elecciones presidenciales de abril y mayo de 2027.

En una entrevista con Europe 1 y CNews, la ministra de las Fuerzas Armadas, Catherine Vautrin, defendió este miércoles la medida y recordó que el 11 de noviembre no debe limitarse a conmemorar a los soldados muertos durante la Primera Guerra Mundial, sino que también a todos los militares franceses fallecidos en los distintos conflictos y escenarios internacionales.

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Vautrin consideró que la escuela es un espacio esencial para transmitir la memoria histórica y sostuvo que la controversia supone una falta de respeto hacia quienes murieron por Francia.

La ministra delegada de las Fuerzas Armadas y los Antiguos Combatientes, Alice Rufo, también calificó de "muy lamentable" la polémica.

"El 11 de noviembre es una celebración de la paz", aseguró a la cadena TF1 Rufo, para quien los encuentros con antiguos combatientes permiten a los estudiantes conocer episodios de la historia francesa. "¿Por qué privarnos de esta transmisión?", se preguntó.

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La alta comisionada para la Infancia, Sarah El Haïry, también sumó hoy su voz a la defensa de los homenajes escolares.

En un artículo de opinión en Le Figaro, El Haïry afirmó que una nación mantiene su identidad cuando transmite a los jóvenes el recuerdo de sus acontecimientos históricos y la conciencia de lo que debe a quienes la precedieron, y argumentó que conocer el coste humano de los conflictos permite comprender el valor de la paz.

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