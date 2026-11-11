Lula destaca aspectos sociales del cambio climático en la COP31

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Antalya (Turquía), 11 nov (EFE).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio 'Lula' da Silva, destacó este miércoles, en la inauguración de la sesión de líderes de la cumbre del clima COP31, el aspecto social de la crisis climática, la importancia de los organismos multilaterales y la lucha de los pueblos indígenas.

"Toda crisis climática es también una crisis de injusticia, de clase y de sexo", dijo el mandatario sudamericano, que fue recibido con fuertes aplausos en la sala plenaria de la COP31.

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Recordó asimismo que los organismos multilaterales son "el objetivo favorito de los reaccionarios" y alabó la lucha de los pueblos indígenas que, recordó, han viajado muchos kilómetros hasta esta cumbre de Turquía para protestar contra la destrucción de sus tierras.