Luis de la Fuente: "Queremos seguir marcando hitos, lo más importante es la autoexigencia"

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El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, recalcó este miércoles que deben seguir buscando "motivación" y "marcando hitos", pero que "lo más importante es la autoexigencia" que tienen dentro del vestuario y que tratarán de demostrarlo poniendo en liza "un superequipo" en el que no se noten las importantes bajas de futbolistas como Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal, Rodri Hernández y Dani Olmo.

"Hay que buscar motivación, pero creo que lo más importante es la automotivación y la autoexigencia. Y cuando un equipo de estas características dispone de estos jugadores, pues soy el Pepito Grillo que se lo recuerdo, pero ellos ya tienen suficiente motivación con querer ganar todos los partidos, sin ninguna duda", aseguró De la Fuente en la rueda de prensa previa al encuentro de este jueves con los checos en Praga.

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El de Haro no esconde que "hay que buscar todos los puntos de motivación" y que uno de ellos puede ser el de seguir ampliando esa racha de partidos sin perder, aunque este choque "bastante motivación ya en sí" de cara a acercarse a la primera plaza. "Queremos seguir marcando hitos, seguramente nadie pensaría haber llegado ni a 35, porque ya pensamos que eran unos números estratosféricos, pero ya llegado al 43 y queremos estar en el 44, claro que sí", aseveró.

Sobre la importante baja de Rodri Hernández, no esconde que "cambia" el estilo del equipo. "Hablamos de futbolistas que tienen un perfil parecido, pero con cada uno de esos matices que aporta en el equipo que son insustituibles. Rodri es el mejor jugador del mundo en esa posición, y Martín Zubimendi el segundo y aporta otro tipo de condiciones, pero también nos hace mucho jugar muy bien", subrayó.

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Por ello, no le inquieta "para nada" la baja del mediocentro. "Tengo una suerte y un privilegio de tener esta plantilla de futbolistas. Todos son muy buenos y la verdad es que mañana crearemos también un superequipo para intentar ganar este partido otra vez", añadió, recordando en el caso del jugador del Arsenal, con poca participación, que "hay jugadores que juegan mejor en la selección que en su club", y que cada vez que juega con la 'Roja' "es un valor seguro".

También se refirió a otros jugadores como Unai Simón y Mikel Merino. Del portero, ganador del Trofeo Yashin al mejor portero del año 2025-2026 en la gala del Balón de Oro, resaltó que también "es la mejor persona, el mejor compañero y el mejor capitán del mundo porque es un ejemplo en todo". "Cuando le conocimos tenía 16, 17 años, y claro que ha cambiado, en el potencial futbolístico ha mejorado todo porque si no, no podría estar a este nivel, y en el humano ya mostraba maneras", admitió.

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LAPORTE, DUDA

Por su parte, del centrocampista navarro ve "normal" que quiera jugar porque "el día que alguien se conforme con no jugar, no podrá jugar al fútbol". "Mikel es un jugador ambicioso y es verdad que podría jugar en cualquier momento en cualquier selección del mundo, pero es verdad que también los otros compañeros tienen ese nivel", indicó.

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"Por eso digo yo que no es lo más importante salir desde el inicio para ser protagonista. Más del casi el 30 por ciento de los goles que marca este equipo son de los jugadores que salen sustituyendo a compañeros", manifestó el seleccionador.

De cara al posible once ante Chequia, no quiere pensar en repartir esfuerzos pensando en Inglaterra porque "sólo existe el partido" de este jueves que es "importantísimo". "Tenemos que salir a ganar y ya pensaremos después, pero ahora sería anticipar acontecimientos", explicó, confirmando que Aymeric Laporte no iba a entrenar por "un proceso vírico".

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En este sentido, tampoco dio pistas sobre la portería, de nuevo con cuatro "porterazos", entre ellos el nuevo, Álvaro Valles, al que no conocía "personalmente" y que "encaja perfectamente en la línea de trabajo, filosofía, mentalidad y actitud" del equipo. "En dos días ya se ha hecho uno más del equipo y eso a mí me hace sentirme muy feliz", puntualizó.

Preguntado por el rival, no olvida que en Oviedo, en el mes de octubre, tuvieron "un partido muy difícil", que les costó "resolver" y en el que pasaron "por momentos de dificultad". "Creo que tiene muy buenos jugadores a nivel individual y sobre todo que creo que ahora trabajan como un muy buen equipo. Con el nuevo cuerpo técnico hemos apreciado un cambio para muy bien y con su público y queriendo dejar un buen sabor de boca, va a ser un partido muy difícil", reflexionó.

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"SERÁ UN PARTIDO DISTINTO AL DE OVIEDO"

Así, las "conclusiones" que sacaron de ese 3-1 en el Carlos Tartiere es que "no hay partido sencillo en el mundo de las selecciones" y que "todas las selecciones tienen argumentos suficientes para poder ganar", por lo que deberán saltar al campo "con la lección aprendida" de cara a tener "un partido diferente".

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"Fundamentalmente lo que queremos es ser nosotros y ser cada día mejor equipo, competir mejor, mejorar las prestaciones individuales, ser cada día un equipo más completo, que creo que hay margen de mejora todavía. Eso es lo que nos va a exigir este partido. Si nos alejemos de este objetivo, pues sufriremos mucho más y daremos más opciones al rival, que tiene argumentos suficientes como para poder ganar cualquier encuentro", ahondó.

Finalmente, se deshizo en elogios hacia Santi Denia, seleccionador checo. "Santi es mi amigo y he hablado esta mañana con él, me alegro de todo lo bueno que le pase y no hablo desde la amistad solo. Le conozco muy bien como profesional y he aprendido mucho de Santi Denia en el tiempo que hemos estado juntos en la selección, él me enseñó a ser seleccionador. Es un grandísimo técnico, seguro que va a hacer un grandísimo trabajo aquí en la República Checa", sentenció.

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