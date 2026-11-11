Los líderes europeos abordarán en Dublín las conversaciones de paz para Ucrania y el relevo en el BCE sin Sánchez

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Las conversaciones de paz sobre Ucrania y el papel que debe jugar la UE en ellas marcarán la cumbre que reúne esta semana en Dublín a los jefes de Estado y de Gobierno europeos en una cita a la que no acude el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, y que será también el primer contacto informal a nivel de líderes sobre el relevo de Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo, cargo al que aspira el español Pablo Hernández de Cos.

Aunque la cumbre informal de líderes de la UE de este viernes debía dedicarse a los retos de la gobernaza de la Inteligencia Artificial (IA) y cómo tomar ventaja frente a comeptidores como Estados Unidos y China, la inquietud de líderes como la italiana Giorgia Meloni por la falta de coordinación de los Veintisiete de cara a las conversaciones de paz entre Moscú y Kiev impulsadas por Estados Unidos ha llevado al presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha incluir el asunto en la agenda de esta cita y del Consejo Europeo formal de noviembre.

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El canciller alemán, Friedrich Merz, es otro de los mandatarios que ha recurrido a un aviso por carta a Costa para reclamar abordar la necesidad de contar con una solución permanente a las necesidades financieras de Kiev y amagado con bloquear un acuerdo sobre el presupuesto europeo post 2027 si no se dan pasos en esa dirección.

También se colará, según dan por hecho fuentes de varias delegaciones, los primeros contactos para decidir entre el exgobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, y el holandés Klaas Knot como relevo de Lagarde, un asunto que los líderes quieren cerrar en el Consejo Europeo especial del 26 y 27 de noviembre en Bruselas.

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Como toda cita informal de líderes, explica un alto diplomático europeo, el Consejo Europeo de Dublín es un escenario "propicio" para abordar de manera distendida cuestiones clave para los 27, como "el equilibrio en el seno del BCE, porque entrarán también en juego otras próximas vacantes en la cúpula de la autoridad emisora.

En este marco, apuntan fuentes del Elíseo, ya ha habido contactos entre Macron y Merz para buscar un equilibrio y una visión compartida no sólo en cuanto a las "personas" sino a las misiones y objetivos del BCE, de cara a asegurar uan transición "ordenada" y "rápida", que proteja la estabilidad necesaria para la institución monetaria.

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CONVERSACIONES SOBRE UCRANIA Y MANTENER EL APOYO

Sobre Ucrania, los líderes de la UE tendrán ya ocasión la víspera de abordar la cuestión en un formato más amplio, incluido con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, durante la cumbre de la Comunidad Política Europea que reúne este jueves en Dublín a cerca de 50 mandatarios europeos.

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Este foro más amplio busca reunir dos veces al año --la próxima cita será en Zurich en abril de 20277-- a los mandatarios del continente para crear sinergias y marcos de cooperación, en un formato diseñado tras la invasión rusa de Ucrania, y que, en esta ocasión, centrará las discusiones bajo el lema "Una Europea fuerte, segura y conectada" en retos como la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y nuevas amenazas como el uso de la desinformación para desestabilizar al contienente.

También estará en esta reunión el 'premier' británico, Andy Burnham, y, por segunda vez desde que este foro se puso en marcha en 2022, acudirá el primer ministro canadiense, Mark Carney, en una nueva señal de la voluntad de acercar Canadá a la UE todo lo posible sin pasar la frontera de la adhesión.

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Pese al empeño de Von der Leyen por apuntar el camino hacia un modelo de "miembro asociado" en la recuente cumbre UE-Canadá, la declaración final no fue tan lejos por el rechazo de Alemania y el bloque se limita a seguir estrechando lazos.