León XIV lleva un mensaje de esperanza a la cárcel que visitaba Bergoglio

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Cristina Cabrejas

Buenos Aires, 11 nov (EFE).- "El arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, nos visitaba siempre, aquí hoy tenemos la imagen de la virgen de Lujan que nos regaló y que luego se convirtió en la Virgen del papa", dijo el capellán de la cárcel de Villa Devoto de Buenos Aires, Matias de Marini, mientras esperaban en este penal la llegada de León XIV con un mensaje de esperanza.

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En su último día en Argentina, el pontífice estadounidense-peruano quiso visitar un centro penitenciario muy vinculado a Bergoglio, quien acudió en varias ocasiones durante su etapa como arzobispo de Buenos Aires para lavar los pies a los presos en los Jueves Santos. Incluso pasó allí una Navidad y aquí pronunció por primera vez la frase que siempre repetía en sus visitas a los presos: "Por qué ellos y no yo".

Ante los pocos presos que quedan en este centro penitenciario en proceso de desmantelamiento, al encontrarse en el centro de un barrio, León XIV pidió este miércoles que la cárcel sea "una oportunidad para empezar de nuevo" y que el tiempo de reclusión se convierta "en una ocasión para la conversión y la esperanza", en el último día de su visita a Argentina.

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En un gimnasio destartalado, unos 70 internos, entre funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y miembros de la Pastoral Carcelaria, escucharon al papa, que quiso acercarse a sus historias y señalar la dureza de la vida entre rejas.

El capellán de la cárcel Matias de Martini, con más de 20 años en esta prisión, cuenta que los internos asistentes al acto con el papa fueron elegidos porque ya habían iniciado un recorrido de acercamiento a la iglesia.

"Llevan al cuello los rosarios que ellos mismos han realizado y se han preparado para esta visita, rezando, participando en ejercicios espirituales", dijo.

"Están muy emocionados. Hasta la semana pasada no se lo creían", aseguró y añadió: "El papa nos revolucionará el corazón".

León, que ya eligió visitar prisiones en varios de sus viajes internacionales como en Guinea Ecuatorial o en Barcelona, hoy escuchó también a los presos argentinos.

Cristian, de 29 años, privado de libertad desde 2025, agradeció al pontífice su visita en nombre de todos los presos de las cárceles argentinas y relató cómo las drogas y el alcohol lo fueron alejando de su familia hasta dejarlo sin trabajo y en situación de calle.

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Su encuentro con la fe, explicó, le permitió recuperar los valores de su existencia. Y quiso dirigirse a quienes hoy se encuentran atrapados en las adicciones y creen que ya no hay salida: "Siempre hay una salida y Dios escucha".

También Maximiliano, de 32 años, contó cómo las drogas y el alcohol lo distanciaron de su familia y de sus hijas. Ahora, dijo, quiere dejar atrás esa etapa y recuperar el tiempo perdido: "Deseo construir una vida de bien: tener un trabajo digno, un hogar verdadero, cuidar y disfrutar de mis hijas".

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Reinaldo, de 44 años y padre de cuatro hijos, compartió su propio proceso de conversión y su experiencia de reinserción en la sociedad: "Una nueva vida es posible (...) Más allá de nuestra condición, de los errores cometidos, de nuestras faltas y desaciertos, Él nos ama y nos espera siempre con sus brazos abiertos para abrazarnos", añadió.

León XIV recogió esas experiencias y mostró su cercanía a los internos, consciente de que detrás de cada condena hay también ausencias, familias separadas y heridas que no siempre encuentran consuelo.

"Imagino sus noches sin dormir, extrañando a sus seres queridos o pensando en aquellos a quienes hayan podido lastimar. Sé de sus desilusiones por no haber encontrado una mano amiga que haya confiado en ustedes, que los haya ayudado a levantarse y a seguir adelante en el momento oportuno. Y parecería que todo eso es una herida abierta imposible de sanar", les dijo.

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Pero también subrayó que la prisión no tiene por qué ser únicamente un lugar de sufrimiento y aislamiento. También puede ser "testigo de profundos cambios y conversiones, de crecimiento, de aprendizajes y de adquisición de nuevos oficios y conocimientos".

Y pidió que "el tiempo de reclusión, soledad y aislamiento "no sea en vano, sino que se convierta en un tiempo de gracia y de salvación".

La visita se produjo en un momento de transformación del penal de Villa Devoto, cuyo cierre está previsto en el marco de un proceso acordado entre el Gobierno argentino y las autoridades de la ciudad de Buenos Aires en 2018, durante la presidencia de Mauricio Macri (2015-2019).

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Justo antes de la visita del papa, el Gobierno de Javier Milei trasladó a 1.400 internos a una prisión situada en las afueras de la capital, dejando esta, que cerrará en los próximos días, medio vacía. EFE

(foto) (vídeo)