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Latinoamérica tardará hasta 2029 en retomar productividad de hace una década, dice Cepal

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Santiago de Chile, 11 nov (EFE).- Latinoamérica tardará hasta 2029 en recuperar las condiciones de productividad y empleo que tenía en 2013 si mantiene su actual ritmo de crecimiento, advirtió este jueves la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

De acuerdo con el reporte 'Panorama de las Políticas de Desarrollo Productivo en América Latina y el Caribe, 2026: extensionismo tecnológico y talento humano para la transformación productiva y el empleo', los países de la región continúan rezagados debido al bajo dinamismo de sus economías, en un contexto de rivalidad y competencia tecnológica entre las potencias.

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En 2025, la productividad laboral por hora aumentó apenas un 0,7 % en la región, un ritmo inferior al 0,8 % registrado en 2024, según datos del informe que los vincula a los problemas de las empresas para incorporar nuevas tecnologías.

"El desafío no consiste solo en generar nuevo conocimiento, sino también en lograr que las empresas incorporen, adapten y utilicen de manera efectiva tecnologías y soluciones ya disponibles", plantea el reporte

El organismo de Naciones Unidas sostiene que la región reconoce la importancia de la tecnología y la formación laboral para mejorar el rendimiento, pero que no han logrado traducir esos objetivos en políticas concretas debido a sus dificultades para generar empleo y cerrar las brechas formativas de los trabajadores.

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Un análisis de la Cepal a 25 documentos de política de desarrollo productivo y de ciencia, tecnología e innovación de 17 países de la región arrojó que más del 84 % reconoce brechas en la adopción tecnológica.

Las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que representan el 99 % del total en la región, son las que operan muy rezagadas frente a las grandes corporaciones, de acuerdo a Cepal.

"Aprovechar las oportunidades de la economía mundial en la nueva era geopolítica exige, hoy más que nunca, convertir los activos con que cuenta la región en capacidades productivas, y hacerlo de manera que se traduzcan tanto en una mayor productividad, como en mejores oportunidades de empleo. Para ello se requiere escalar y mejorar las políticas de desarrollo productivo en la región", señaló José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de Cepal.

Latinoamérica, considerada la región más desigual del mundo, cerró 2025 con una expansión del PIB del 2,4 %, mientras que en 2023 y 2024 el crecimiento fue del 2,3 %.

La Cepal rebajó en octubre al 2 % su proyección de crecimiento para la región en 2026 como consecuencia de "un contexto internacional de elevada incertidumbre", pero mantuvo en el 2,5 % su estimación para 2027. EFE

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