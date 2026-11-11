Las movilizaciones por la huelga dejan cortes de tráfico en Cataluña y retenciones habituales en accesos a Madrid

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Las movilizaciones vinculadas a la jornada de huelga general de este miércoles están provocando interrupciones en la circulación en varias vías de alta capacidad a primera hora de la mañana, especialmente en Cataluña, donde las protestas han obligado a cortar el tráfico en diversos puntos estratégicos de Barcelona y Girona, según informa la Dirección General de Tráfico (DGT).

En la provincia de Barcelona, en torno a las 9.00 horas, las afecciones se han concentrado en la autopista AP-7 a la altura de Subirats y Llinars del Vallès, en la C-32 a su paso por Cornellà de Llobregat y Mataró, en la autopista B-23 en Sant Joan Despí y en la carretera C-58 en Sabadell, generando importantes complicaciones para la movilidad en los accesos a la capital catalana.

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Por su parte, la red viaria de la provincia de Girona se ha visto igualmente alterada debido a los cortes producidos en la autopista AP-7, en el término municipal de Sant Gregori, así como en la autovía A-2 a su paso por Fornells de la Selva, afectando de manera directa al flujo de vehículos en el entorno.

Al margen de los cortes causados por las protestas, la circulación ha registrado la intensidad habitual de hora punta a la entrada de Madrid, con retenciones destacadas en la A-1 a la altura de Las Tablas y en la A-6 en la zona de Aravaca, mientras que en Almería se han producido demoras en la A-7 en Viator, en sentido Murcia.

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Finalmente, la misma autovía A-7 ha presentado retenciones y tráfico complicado en la provincia de Málaga, concretamente en el entorno de San Pedro Alcántara, donde la circulación se ha visto ralentizada en ambos sentidos de la marcha a lo largo de la mañana.