Lagarde advierte contra las "visiones fantasiosas" sobre las ventajas de abandonar la UE

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París, 11 nov (EFE).- La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, llamó este miércoles a no dejarse llevar por "visiones fantasiosas" sobre las ventajas de abandonar la Unión Europea, en un momento en que las encuestas sitúan como favoritos en las elecciones presidenciales francesas a dos euroescépticos, la ultraderechista Marine Le Pen y el izquierdista Jean-Luc Mélenchon.

"Debemos buscar siempre la verdad y no dejarnos llevar por visiones fantasiosas", advirtió Lagarde durante un debate sobre la soberanía europea en la segunda y última jornada del Foro de París sobre la Paz, y utilizó el Brexit como ejemplo de las consecuencias económicas por alejarse del proyecto comunitario.

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Lagarde, quien dejará su cargo el próximo 7 de febrero para poder tener libertad de palabra de cara a la campaña electoral de las presidenciales francesas que se celebrarán en abril-mayo próximos, rehusó hoy aclarar si será candidata, tras ser preguntada expresamente por la moderadora.

"He dicho que me gustaría tener la posibilidad de hablar sobre temas que no sean de política monetaria", se limitó a recalcar hoy.

La presidenta del BCE recordó que, cuando dirigía el Fondo Monetario Internacional (FMI), advirtió junto con el entonces gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney (ahora primer ministro canadiense), de que la salida británica de la UE supondría una reducción de entre el 6 % y el 8 % del producto interior bruto (PIB) del país.

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Sin embargo, afirmó que el impacto ha sido incluso mucho mayor y sostuvo que el Reino Unido ha perdido entre un 15 % y un 20 % de su PIB.

La responsable del BCE lamentó que aquellas advertencias no fueran escuchadas durante la campaña del referéndum, en la que, según recordó, se hicieron promesas como destinar al sistema nacional de salud el dinero que Londres dejaría de aportar al presupuesto comunitario.

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"¿Cuál es la fuerza de Europa y qué ocurre cuando uno se aleja de ella?", planteó Lagarde, quien consideró que la experiencia británica demuestra la importancia de mantener una posición firme y buscar la verdad frente a las promesas sin fundamento.

Preguntada por la moderadora sobre la situación actual en Francia, Lagarde respondió: "Prefiero hablar del pasado y no pronunciarme sobre la situación actual", al menos hasta el 7 de febrero próximo cuando dejará su cargo en el BCE.

La propuesta soberanista de Le Pen pasa por recuperar el control nacional sobre las fronteras, la economía, la energía y las decisiones políticas, frente a lo que considera una pérdida de soberanía en favor de Bruselas.

Por su parte, Mélenchon propone, entre otras cosas, modificar los tratados europeos para permitir que el BCE compre deuda pública directamente y congelar la parte de la deuda francesa en manos de la entidad.

La decisión de Lagarde de abandonar anticipadamente la presidencia del Banco Central Europeo ha reavivado las especulaciones sobre su posible papel en las elecciones presidenciales francesas de 2027, en un momento en que el centro y la derecha buscan una figura capaz de competir con la izquierda radical y la extrema derecha. EFE

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