Agencias

La RD del Congo supera la barrera de los 11.000 casos de ébola, incluidos 5.387 muertos

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Nairobi, 11 nov (EFE).- La epidemia de ébola declarada el pasado 15 de mayo en la República Democrática del Congo (RDC) ha superado los 11.000 casos confirmados, incluidos 5.387 muertos, informaron las autoridades congoleñas.

Según el último informe publicado por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP) de la RDC, con datos recabados hasta el 9 de noviembre, se han registrado un total de 11.042 infecciones.

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El brote presenta actualmente una tasa de letalidad del 48,8 %, precisó el INSP. EFE

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