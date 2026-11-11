La producción brasileña de vehículos crece un 8 % hasta octubre de 2026

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São Paulo, 11 nov (EFE).- Brasil, octavo mayor fabricante automotor mundial, produjo hasta octubre 2,42 millones de vehículos, unas 180.000 unidades más que en los diez primeros meses de 2025, lo que representa un aumento del 8 %, informó este miércoles la patronal de los fabricantes.

Solo en octubre, la producción nacional sumó 254.500 unidades, una subida del 2,7 % en relación a octubre de 2025, según los datos de la Asociación Nacional de Fabricantes de Vehículos Automotores (Anfavea).

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Sin embargo, la patronal alertó sobre el crecimiento de las importaciones y la caída de las exportaciones, lo que evidencia una pérdida de participación en los mercados vecinos de los fabricantes instalados en Brasil.

En octubre, las ventas de vehículos de origen brasileño al exterior sumaron solo 29.100 unidades, una caída interanual del 28,3 %, mientras que, en el acumulado anual, la reducción fue del 23,5 %, con 363.100 vehículos enviados al exterior.

En sentido opuesto, las importaciones crecieron un 22,3 % en octubre, con 56.700 nuevos vehículos, lo que eleva el acumulado anual a los 520.700 vehículos, una subida del 29,5 %.

La combinación entre el avance de las importaciones y la retracción de las exportaciones llevó a la balanza comercial de vehículos a un déficit de 157.600 unidades en los diez primeros meses de 2026, tras el superávit registrado en el mismo período del año pasado.

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“Esto representa un debilitamiento de la producción nacional. Representa posiblemente una reducción del número de empleos (en Brasil). Representa posiblemente una desactualización tecnológica en nuestra cadena (productiva), menos desarrollo que se hace en el país", expresó en rueda de prensa el presidente de Anfavea, Igor Calvet.

Los modelos chinos, cuyo crecimiento en las importaciones fue del 101,2 % respecto al período entre enero y octubre del año pasado, ya duplican a los argentinos en el patentamiento en Brasil (288.000 chinos contra 143.000 argentinos entre enero y octubre de 2026).

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El funcionario destacó que, dada la tendencia y la velocidad de crecimiento, va a ser necesario que el Gobierno brasileño converse con el chino para establecer acuerdos en esta área.

Con todo, las exportaciones a Argentina cayeron un 37,2 %, hasta 174.200 unidades hasta octubre; las dirigidas a México, un 9,3 %, hasta 60.500; las destinadas a Uruguay, un 32,4 %, hasta 19.200; y las que tuvieron a Chile como destino un 23,5 %, hasta 17.000.

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El único destino al que aumentaron las ventas fue Colombia, con una subida del 7,3 %, hasta los 42.000.

Las ventas de vehículos nuevos en Brasil alcanzaron 265.500 unidades en octubre de 2026, lo que representó un incremento interanual del 1,8 %.

En el acumulado de los diez primeros meses del año, las comercializaciones totalizaron 2,52 millones de unidades, un avance del 16,1 % respecto al mismo período de 2025. EFE