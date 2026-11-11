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La nueva Película de enfriamiento 3M™ ayuda a los operadores de flotas vehiculares y ferrocarriles a mantener los interiores de las cabinas más frescos y a mejorar la eficiencia

PR Newswire

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ST. PAUL, Minn., 11 de noviembre de 2026

Aplicada en los techos de los vehículos, la película de alto rendimiento, altamente reflectante, reduce la acumulación de calor y ayuda a mantener los interiores notablemente más frescos mediante tecnología de manejo térmico.

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ST. PAUL, Minn., 11 de noviembre de 2026 Nov. 11, 2026

/PRNewswire/ -- 3M lanza la Película de Enfriamiento 3M™, una solución aplicada en techos para el manejo térmico, diseñada para ayudar a mantener más frescas las cabinas de los vehículos, reducir la demanda de enfriamiento y mejorar la eficiencia operativa en entornos de transporte expuestos a altas temperaturas.

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"El calor representa un desafío cada vez mayor para las operaciones de transporte en climas cálidos, ya que afecta la eficiencia de la flota vehicular, la carga y el confort", comentó Wendy Bauer, presidenta del Grupo de Negocios de Transporte y Electrónica de 3M. "La Película de Enfriamiento 3M™ ayuda a nuestros clientes a enfrentar este desafío cuando cada grado cuenta".

La película utiliza tecnología avanzada de manejo térmico para reflejar más del 85% de la radiación solar. Está diseñada para reducir la acumulación de calor sin requerir energía adicional, mientras resiste la exposición UV, la lluvia y los ciclos de temperatura, y mantiene una alta reflectividad durante años.

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Dependiendo de la aplicación, los operadores pueden beneficiarse de:· Temperatura interior del vehículo de hasta 5.5°C más baja

· Menor demanda de enfriamiento y posible ahorro de energía

· Menor exposición al calor para carga sensible a la temperatura

· Mayor confort para el conductor, el operador y los pasajeros

Diseñada y probada para aplicaciones de transporte

La Película de enfriamiento 3M™ está diseñada para su uso en techos de vehículos, incluyendo:· Flota de vehículos de reparto

· Camiones y remolques refrigerados

· Vagones ferroviarios de pasajeros

Entre las ventajas adicionales de la película están:· Su recubrimiento duradero ofrece resistencia a la suciedad, los productos químicos y el desgaste

· Garantía de 5 años

· Instalación rápida por instaladores profesionales para minimizar el tiempo de inactividad y que los vehículos vuelvan a estar operativos lo antes posible

Respaldada por la experiencia de 3M en transporte, gráficos y materiales avanzados, la Película de Enfriamiento 3M™ Cooling Film forma parte del amplio portafolio de soluciones de películas para gestión térmica e identidad de marca, diseñadas para ayudar a los clientes a mejorar el confort, el desempeño operativo y el valor a largo plazo.

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Para más información sobre la Película de enfriamiento 3M™, visita 3m.com.mx/CoolingFilm

Acerca de 3M

3M (NYSE: MMM) se enfoca en transformar industrias alrededor del mundo mediante la aplicación de la ciencia y la creación de soluciones innovadoras centradas en el cliente. Nuestro equipo multidisciplinario trabaja para resolver problemas complejos de los clientes aprovechando diversas plataformas tecnológicas, capacidades diferenciadas, presencia global y excelencia operativa. Descubre cómo 3M está dando forma al futuro en 3M.com/news.

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FUENTE 3M Company