La FIFA visita Zaragoza y las obras del nuevo estadio Ibercaja Romareda de cara al Mundial de 2030

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La FIFA prosigue con sus visitas a las sedes de la candidatura de España para albergar el Mundial de 2030 y este jueves estuvo en Zaragoza, donde pudo inspeccionar el estado de las obras del nuevo estadio de la ciudad, el Ibercaja Romareda, sobre el que los responsables de la inspección están "supertranquilos" de su disponibilidad para la cita.

"La visita de FIFA está funcionando muy bien, facilitando toda la información y la delegación me ha transmitido que estaba sorprendida por la involucradas que están todas las entidades, y la colaboración y coordinación que hay entre el Gobierno, el Gobierno de Aragón, el Ayuntamiento de Zaragoza, a todos los niveles, junto a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de emergencias, que dan garantías y tranquilidad para que Zaragoza sea sede para el Mundial 2030", expresó al alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca.

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La edil, que indicó que será en el primer semestre de 2027, posiblemente en mayo, cuando se sepa si Zaragoza es una de las sedes elegidos, manifestó ante los medios su satisfacción con esta presentación a los responsables de la FIFA que se prolongará todo el día y ha elogiado el "buen feedback".

Sobre los plazos de conclusión de las obras del Ibercaja Romareda, que se han retrasado por las seis olas de calor del pasado verano, la alcaldesa comentó que en la FIFA "están supertranquilos" porque para este organismo "lo importante" es que el campo de fútbol esté finalizado en 2029. "Por supuesto que estará finalizado mucho antes de 2029, por lo tanto ese no es el debate", zanjó.

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La alcaldesa explicó que en esta visita se le informa a la FIFA de los planes de seguridad, de movilidad, los distintos planes de conexiones que tiene la ciudad, la capacidad hotelera y toda la información relevante.

También detalló que ha habido un cambio en los equipos de FIFA que habían venido otras veces a Zaragoza y por tanto "hay mucha gente nueva" a la que han tenido que "volver otra vez a explicarles todas las bondades" de la ciudad para ser sede del Mundial 2030 "frente a otras sedes candidatas que están terminando de decidir" y se mostró convencida de que el Ibercaja Romareda será una de ellas.

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Respecto a la pretensión de Marruecos de que Casablanca acoja la final del Mundial 2030, la alcaldesa aseguró que ese asunto no se ha abordado. "Ya sabemos que el Mundial 2030 se comparte con Marruecos y con Portugal y obviamente nosotros nos hemos centrado en defender a Zaragoza, como sede para que pueda ser finalmente elegida", concluyó.