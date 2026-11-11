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La FELGTBI+ apoya la huelga general: "¡Sin techo no hay Orgullo!"

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La Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) ha apoyado la huelga general de este miércoles 11 de noviembre y ha advertido que "sin techo no hay Orgullo".

"Hoy salimos a las calles porque la precariedad, la exclusión y la desigualdad atraviesan nuestras vidas. Y porque la LGTBIfobia también nos expulsa de los hogares. Nuestros derechos no se negocian y nuestras vidas no pueden ser un negocio. ¡Sin techo no hay Orgullo!", ha señalado la entidad en un mensaje en la red social X.

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La huelga general convocada para este miércoles se desarrollará durante 24 horas, desde las 00.00 horas hasta las 24.00 horas, e irá acompañada de manifestaciones y concentraciones en distintas ciudades españolas. En Madrid, la manifestación principal comenzará a las 18.00 horas en Atocha y recorrerá el centro hasta la Plaza de España.

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