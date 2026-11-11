Kenia da de alta a su último paciente de ébola tras registrar 23 días sin nuevos contagios

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Nairobi, 11 nov (EFE).- Kenia dio de alta este miércoles a su último paciente de ébola, tras encadenar 23 días sin nuevos contagios, e iniciará este jueves la cuenta regresiva de 42 días para ser declarado país libre de la enfermedad, informó este miércoles el ministro keniano de Salud, Aden Duale.

"Hoy, el último paciente bajo tratamiento de ébola (...) ha sido dado de alta sano y libre del virus", declaró Duale durante una rueda de prensa en la sede ministerial en Nairobi..

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El ministro también detalló que los once contactos rastreados que aún se encontraban en cuarentena -de un total de 135- "han vuelto a casa" este mismo miércoles, tras completar su periodo de observación sin presentar síntomas.

"Por primera vez desde que comenzó este brote, Kenia no tiene pacientes en tratamiento ni contactos en cuarentena", recalcó Duale.

También recordó que el último caso confirmado en el país fue notificado el pasado 19 de octubre, y que no se ha registrado transmisión comunitaria, motivo por el que criticó las restricciones de viaje impuestas por países como Arabia Saudí contra Kenia por el ébola.

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"Quiero dejar claro que Kenia no servirá como centro de cuarentena para ninguna otra jurisdicción. Los viajeros procedentes de otros países no serán alojados en Kenia para cumplir con los requisitos de entrada de otro país", añadió.

Duale se pronunció así unos meses después de un polémico acuerdo con Estados Unidos para abrir un centro de cuarentena contra el ébola para acoger en el país a ciudadanos estadounidenses expuestos al virus en la República Democrática del Congo (RDC), antes de la llegada de la enfermedad a Kenia.

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"El asunto está en manos de los tribunales", se limitó a declarar el ministro tras ser preguntado por la prensa sobre ese centro.

Con la recuperación del último paciente, Duale confirmó que Kenia entrará este jueves en una cuenta atrás de 42 días (dos veces el tiempo máximo de incubación del virus), tras la que se declarará el fin del brote si no se registran nuevos casos.

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El primer caso detectado en el país correspondía a un hombre keniano de 40 años que vivió los últimos siete en la RDC, donde recibió tratamiento en varios hospitales congoleños antes de viajar por carretera hasta Kampala (capital de Uganda) y, posteriormente, volar a Nairobi, donde aterrizó el 3 de octubre y murió dos días después.

Desde entonces, Kenia ha detectado un total de nueve casos confirmados, de los que dos fallecieron, incluido el citado hombre.

Todos estos casos están vinculados con el brote de ébola declarado por la RDC el pasado 15 de mayo -el segundo más mortífero de la historia a nivel global-, que afecta a ocho provincias congoleñas y, según el último balance oficial, ha causado 11.042 casos confirmados y 5.387 fallecidos.

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También se propagó a la vecina Uganda, donde la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el 26 de agosto el fin del brote, tras contabilizar veinte contagios confirmados, incluidos quince importados de la RDC, entre los que hubo dos muertos.

Junto con la RDC, Uganda y Kenia, se ha detectado un caso relacionado con el brote congoleño en Nigeria.

Asimismo, se ha detectado un caso vinculado a la epidemia en Francia.

A esta infección se suman cuatro personas evacuadas, tras contraer el virus en la RDC: una a Países Bajos, otra al Reino Unido y dos a Alemania.

La cepa de Bundibugyo, causante de la actual epidemia, carece de tratamientos médicos específicos, aunque la OMS trabaja en dos vacunas que han iniciado ensayos en humanos y que, hasta ahora, se han mostrado seguras, pero su desarrollo podría llevar varios meses. EFE

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(foto) (vídeo)